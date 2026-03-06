El 100% de los locales adscritos a una iniciativa regional para la sostenibilidad del ocio nocturno usa iluminación LED

Carlos Novillo junto a los participantes del Club del Ocio Sostenible. - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 100% de los locales participantes en el Club del Ocio Sostenible, impulsado por la colaboración público-privada entre el Ejecutivo autonómico, la Asociación de Empresas de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid y Pernod Ricard España, usa iluminación LED y el 88,8% cuenta ya con sistemas de regulación de climatización orientados a optimizar el consumo energético.

Así lo ha trasladado este viernes desde el Club Malasaña el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, donde ha presidido el acto de entrega de diplomas a los 18 primeros establecimientos pertenecientes al club de cara a "reconocer su compromiso con la economía circular, la eficiencia energética, la inclusión social y la convivencia ciudadana".

El encuentro también ha contado con la participación de la directora general de Transición Energética y Economía Circular del Gobierno regional, Cristina Aparicio; del presidente en funciones de Noche Madrid, Alejandro Zamarro, y del director de Asuntos Internacionales de Pernod Ricard España, Antonio Lillo.

Las entidades reconocidas han sido los locales de la capital Rubicón, Irish Rover, Moby Dick, Areia, Torero, Samsara, Shôko, Teatro Magno, Club Malasaña y Chocolatería San Ginés; así como Fabrik (Humanes); La Zona y Bless The Club (Getafe); Atope (Villa del Prado); El Desván del Escorial (El Escorial); Bonamara (Móstoles): Sala 8 (Collado Villalba), y Jowke (Alcorcón).

"Hoy felicitamos que este sector también se haya querido incorporar a estas iniciativas que pone en marcha la Comunidad de Madrid para que intentemos mantener ese equilibrio en una población que crece y en una comunidad autónoma donde presumimos de tener el mejor ocio nocturno del mundo", ha manifestado Novillo en declaraciones a los medios.

Además, el consejero ha destacado que el 77,7% de los locales dispone también de dispositivos específicos de ahorro de agua para su uso responsable, como grifos temporizados o sistemas de reducción de caudal, lo que ha permitido que casi una cuarta parte haya reducido su consumo.

En el ámbito de la economía circular, los establecimientos participantes han avanzado en la reducción del impacto ambiental a través de la incorporación de envases retornables y con la optimización de materiales empleados en su actividad diaria.

La mayoría utiliza sistemas de recogida selectiva y gestores especializados para favorecer la reutilización y el reciclaje de residuos, mientras que el 88,8% adapta los horarios de gestión para minimizar molestias al entorno vecinal, integrando criterios ambientales y de convivencia urbana.

Asimismo, en una "apuesta por la sostenibilidad económica y territorial", Novillo ha destacado que tres de cada cuatro establecimientos priorizan proveedores locales o regionales, contribuyendo así a fortalecer la economía de proximidad y a reducir la huella ambiental asociada al transporte y la logística.

En relación con la convivencia urbana, más de la mitad de los establecimientos ha participado en campañas específicas de control del ruido o ha implantado medidas directas de mitigación, a la vez que el 83,3% ha realizado estudios acústicos periódicos para garantizar el cumplimiento normativo.

"Hemos hecho una modificación en la regulación de los controladores de acceso intentando también que ayuden a las policías locales y puedan trabajar en la zona de influencia del local para minimizar precisamente el impacto sobre el descanso vecinal", ha explicado el consejero.

Además, el 77,7% desarrolla acciones específicas de limpieza y mantenimiento del entorno urbano, el 88% adapta sus operativas para evitar molestias al vecindario y cerca de la mitad participa activamente en campañas de consumo responsable y promoción de un ocio saludable.

Desde el punto de vista social, el 65% de los locales ha incorporado medidas de accesibilidad, el 72,2% emplea a personas migrantes o con dificultades de acceso al empleo y un 65% ha desarrollado protocolos o campañas contra la violencia sexual, reforzando la creación de espacios de ocio seguros.

UN ESTÁNDAR DE "REFERENCIA NACIONAL"

El Club del Ocio Sostenible supone la evolución del programa 'Recicla la Noche', impulsado desde 2016 por Noche Madrid junto a Pernod Ricard España y la Comunidad de Madrid para promover buenas prácticas ambientales y sociales en el sector.

En 2024 se amplió con la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas para fomentar la Sostenibilidad y la Economía Circular en el sector del Ocio y los Espectáculos, un documento pionero a nivel nacional que en 2025 fue reconocido en los galardones 'Recicla la Noche' de España de Noche, la principal patronal del ocio nocturno en España.

Para las entidades colaboradoras, la creación del Club del Ocio Sostenible "consolida" ahora este trabajo colectivo y sitúa a la Comunidad de Madrid como "referencia nacional" en sostenibilidad aplicada al ocio y los espectáculos.