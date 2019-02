Hasta 111 trabajadores públicos se presentan para cubrir los 17 puestos de dirección de centros deportivos municipales

Publicado 15/02/2019 15:19:13 CET

Hasta 111 trabajadores públicos se han presentado para cubrir los 17 puestos de dirección de centros deportivos municipales después de pasar por una primera selección de 64, aquellos que cumplen los requisitos, ha detallado este viernes el Gerente de la Ciudad, Eloy Cuéllar, en la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto.

La cuestión ha llegado a la comisión de mano del PP y de Cs. La edil popular Begoña Larrainzar ha criticado el "experimento de procedimiento ad hoc" para cesar a los hasta ahora directores, un paso que, en su opinión, responde a que "no tienen la confianza" del Gobierno.

"Estamos ordenando las cosas. En ningún procedimiento se han dictado medidas cautelares o la suspensión de la convocatoria", como había afirmado Larrainzar, sino que "se sigue el proceso con normalidad", ha contestado Cuéllar, que ha sido aplaudido por representantes sindicales de los trabajadores, presentes en la comisión.

"(Los directores) han estado veinte años a dedo y algunos sin titulación alguna", ha espetado uno de ellos. Cuéllar ha subrayado que para el Gobierno municipal es "muy importante la negociación y la concertación social" y que los acuerdos a los que llegan con los sindicatos se los toman "muy en serio".

LAS "BARBARIDADES" DE LA 'RED CLIENTELAR'

La edil de Cs Sofía Miranda ha echado un capote a los directores que "durante años han trabajado con pasión y dedicación" y que ahora se encuentran con un "proyecto maquillado como concurso público opaco".

Cree que el acuerdo de reclasificación es necesario pero "está impregnado de irregularidades". "Les quieren apartar y arrinconar no por no cumplir sus labores sino por no pertenecer a su red clientelar", ha lanzado, algo tildado de "barbaridad" por el gerente de la Ciudad.

Miranda ha llegado a afirmar que el acuerdo "está suspendido en los tribunales" y que es un proceso "poco o nada transparente, lleno de discriminación" porque "se han adjudicado plazas a personal sin la titulación exigida".

"No hay ni uno", le replicaban desde la bancada de invitados los representantes de los trabajadores. "Son las mentiras de la profesionalización", ha añadido Miranda, que ha sido contestado por los sindicalistas con un "mezclas director deportivo y director de las instalaciones".

Eloy Cuéllar ha contestado tanto a PP como a Cs que todos los procesos son mejorables pero que "no es cierto" que éste esté suspendido por los tribunales.

Además ha tildado de "barbaridad" decir, como ha hecho Cs, que todo responde a una "red clientelar".

"No vale todo y no se puede decir tan alegremente que no hemos escuchado a los afectados. Es una barbaridad", ha rematado.

El Gerente de la Ciudad ha detallado que el convenio establecía la necesidad de encuadrar las categorías profesionales en grupos profesionales, algo que no se había culminado.

En definitiva, lo que está haciendo es "ordenar el desorden". Además ha añadido que el hecho de que los sindicatos aparezcan como observadores es algo más garantista.

"No tenemos miedo a que participen y que se publique en el Portal de Transparencia lo que no se ha publicado durante años", ha lanzado.

"NADIE SE QUEDA SIN TRABAJO"

La portavoz socialista de Deporte, Mar Espinar, ha apoyado los argumentos del Gerente de la Ciudad al recordar que la nueva clasificación y ordenación del personal es una reclamación histórica que llevaba sin abordarse muchos años.

Las direcciones se proveen de puestos de libre designación. "¿Dónde hay motivos para rasgarse las vestiduras? ¿Dónde hay nepotismo en un proceso acordado con las organizaciones sindicales? No olvidemos que nadie se queda sin trabajo", ha espetado a Cs, a quienes ha acusado de un "contorsionismo propio del Circo del Sol".

Espinar cree que todo el proceso es mejorable pero que con eso no se puede decir que haya algo mal hecho.

"El problema es cómo se realiza la decisión final. El PP hizo una terna con tres candidatos y la exalcaldesa Ana Botella elegía al mejor... Hay que arrinconar la heretodoxia sentimental y apostar por la ortodoxia normativa", ha recetado.

La edil del PSOE ha acusado al PP de "no permitir el desarrollo de las carreras profesionales" mientras que a Cs les ha recomendado que dejen los "petardos mediáticos" que siempre acaban mal.

A Miranda, al igual que han hecho los representantes sindicales, le ha aclarado que existe una diferencia entre directores deportivos y directores de las instalaciones deportivas, que es lo que hoy ha pasado por comisión.