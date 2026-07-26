El 112 ordena evacuar la urbanización El Encinar del Alberche

El sol es eclipsado por el humo de los incendios, a 23 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha enviado este domingo un nuevo mensaje de alerta ES-Alert a los vecinos de la urbanización El Encinar del Alberche, en dirección a Villa del Prado, para ordenar su evacuación ante la evolución del incendio forestal que afecta al suroeste de la Comunidad de Madrid, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

En el aviso, Madrid 112 recuerda además que continúa vigente el confinamiento decretado en el municipio de Villa del Prado, una de las localidades más afectadas por el avance de las llamas.

Asimismo, el servicio de emergencias ha informado de que permanecen activos 18 puntos de acogida distribuidos en 16 municipios para atender a las personas evacuadas por el incendio, habilitados en coordinación con los respectivos ayuntamientos.