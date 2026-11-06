El 12 de Octubre, acreditado como Centro Integral de Cáncer con Excelencia Investigadora por la OECI

Hospital Universitario 12 de Octubre - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital 12 de Octubre ha logrado la acreditación europea como Centro Integral de Cáncer con Excelencia Investigadora (Comprehensive Cancer Centre with Research Excellence) de la Organización de Institutos Europeos del Cáncer (OECI), la categoría más alta del nuevo sistema de clasificación y con la que se pone en valor la integración de la atención oncológica, la investigación y la formación.

De esta forma, el 12 de Octubre se convierte en el primer hospital de titularidad y gestión públicas de la Comunidad de Madrid que obtiene la acreditación como Centro Integral de Cáncer con Excelencia Investigadora.

Desde el Gobierno regional han subrayado que, con esta decisión, el 12 de Octubre se integra en la principal red europea de centros oncológicos acreditados y refuerza su liderazgo nacional e internacional en investigación, asistencia y formación en esta enfermedad. Han remarcado, además, que esta distinción supone un respaldo a la labor de sus profesionales en una de las prioridades estratégicas, centrada en abordar el cáncer como área preferente de actuación.

"Ya estaban dando un tratamiento excelente solo que, a nivel europeo, demuestras con unos expertos que van a auditarte que haces un tratamiento integral de los pacientes que tienen cáncer. En ese sentido, se mira la investigación, la asistencia, todas las categorías profesionales, sanitarias y no sanitarias, y se demuestra que se hace un tratamiento excelente de todo tipo de tumores", ha explicado la consejera de Sanidad, Fátima Matute.

En este sentido, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha resaltado que no se trata solo de ofrecer tratamientos de excelencia, sino también de acompañar a los pacientes en todas las dimensiones de la enfermedad, "también la psicológica", y de la investigación, que ha definido como "el futuro de la sanidad".

Así, ha resaltado el acceso a terapias avanzadas y tratamientos experimentales a través de ensayos clínicos, así como la contribución científica derivada de la experiencia del hospital con pacientes con tumores frecuentes y poco frecuentes.

EL CENTRO INTEGRAL DE CÁNCER DEL 12 DE OCTUBRE

El Centro Integral de Cáncer del Hospital 12 de Octubre (12 de Octubre CCC) se constituyó en 2024 para prestar una atención integral, diferencial, personalizada y de la máxima calidad a todos los pacientes. Ese mismo año fue admitido como miembro, hito inicial para conseguir este reconocimiento europeo.

El modelo se articula en torno a tres ejes: la actividad asistencial de los servicios clínicos, la investigación del Instituto de Investigación (i+12) y la docencia en Medicina, Enfermería y otras disciplinas junto con la Universidad Complutense de Madrid.

En enero de este año, el organismo europeo trasladó la decisión de considerarlo ya preparado para afrontar la auditoría, que se realizó el pasado mes de abril y ha culminado con esta designación.

El desarrollo del CCC en el 12 de Octubre va en paralelo con la renovación de sus infraestructuras y la incorporación de innovadoras tecnologías y herramientas de mejora continua. Gracias a ello se ha dinamizado la actualización y modernización de los procesos asistenciales, lo que repercute de manera muy positiva en la atención de los pacientes.

PRINCIPAL RED EUROPEA DE CENTROS ONCOLÓGICOS

La OECI, una entidad internacional sin ánimo de lucro nacida en 1979 para fomentar la cooperación entre centros oncológicos europeos, constituye actualmente la principal red europea de centros oncológicos acreditados. Este grupo asume como propio el objetivo de la Unión Europea que fija que el 90% de estos pacientes sea atendido en 2030 en uno de estos complejos.

Desde el 1 de septiembre de 2026 establece tres niveles de designación: Cancer Centre, Comprehensive Cancer Centre y Comprehensive Cancer Centre with Research Excellence. Esta actualización busca reconocer el desarrollo de la atención oncológica integral, la investigación y la formación en países y regiones de diferentes dimensiones, así como avanzar en la armonización con otros sistemas europeos de acreditación.

En España figuran ocho centros acreditados en las tres categorías de la OECI, seis de ellos como Comprehensive Cancer Centre with Research Excellence (12 de Octubre, Fundación Jiménez Díaz, Clínic Barcelona, Institut Català d'Oncologia -ICO- , Clínica Universidad de Navarra y Vall d'Hebron) y los dos restantes como Comprehensive Cancer Centre (Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud-Hospital Universitari Sant Joan de Reus y Fundación Instituto Valenciano de Oncología -IVO-).

Otros seis hospitales públicos de la región están en proceso de acreditación, en distintas fases, en el programa de la OECI: Puerta de Hierro Majadahonda, Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, La Paz, Gregorio Marañón y La Princesa.

"Formamos parte de esos 100 centros europeos de tratamiento excelente para el cáncer y en Madrid vamos a tener ocho, pero es como si tuviéramos todos nuestros hospitales con un centro excelente porque trabajamos en red y cualquier madrileño independientemente de donde viva va a ir al sitio mejor para que se trate específicamente el tumor que tiene", ha subrayado Matute.