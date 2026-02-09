El 12 de Octubre confirma 221 diagnósticos de epilepsia desde la puesta en marcha del Código Crisis

Archivo - Epilepsia - HOSPITAL 12 DE OCTUBRE - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital público Universitario 12 de Octubre ha confirmado 221 diagnósticos de epilepsia de los 689 casos activados para este centro sanitario a través del Código Crisis de la región, puesto en marcha en noviembre de 2023, ha subrayado en un comunicado coincidiendo con el Día Internacional de la Epilepsia.

Unas cifras que, según el centro, ponen de manifiesto que el Hospital 12 de Octubre se ha convertido en uno de los centros sanitarios de la región con mayor número de códigos por crisis epilépticas registrados de un total de 1.400.

El Hospital 12 de Octubre forma parte de la red de hospitales de la Comunidad de Madrid incluidos en el Código Crisis, un programa asistencial pionero y único en el ámbito internacional, diseñado para la gestión urgente de los episodios epilépticos. Este protocolo coordina la atención desde el entorno extrahospitalario, con la colaboración del Summa 112 y Samur-Protección Civil, y los servicios de Neurología de los hospitales receptores.

El Servicio de Neurología, integrado en el Instituto Clínico de Neurociencias del hospital, cuenta con una Unidad Especializada de Epilepsia y un sistema monitorización de Vídeo-Electroencefalograma en planta de hospitalización, que analiza de forma prolongada el comportamiento del cerebro durante las crisis epilépticas.

Este procedimiento ofrece un diagnóstico más completo de la enfermedad y determina la mejor opción terapéutica o quirúrgica posible en pacientes adultos con epilepsia refractaria, es decir, aquellos que no han respondido favorablemente tras varios tratamientos farmacológicos.

Asimismo, el 12 de Octubre dispone de equipos tecnológicos avanzados, como resonancia magnética cerebral de alto campo o el vídeo encefalograma, fundamentales para un diagnóstico más preciso de la enfermedad. En cuanto a la disponibilidad de tratamiento, la mayoría de los pacientes consiguen controlar las crisis con fármacos.

La epilepsia es un trastorno neurológico ocasionado por diversas lesiones o anomalías de la corteza cerebral, como malformaciones, tumores, traumatismos graves o ictus, y puede manifestarse desde episodios sutiles de desconexión hasta convulsiones intensas.

La Unidad de Epilepsia del Hospital 12 de Octubre trabaja para mejorar la calidad de vida de los pacientes y desde ella destacan que, con un buen control farmacológico y un adecuado seguimiento médico, las personas con epilepsia pueden desarrollar una vida completamente normal.