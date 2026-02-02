El 12 de Octubre examina en teoría y habilidades prácticas a los residentes antes de terminar su formación

Una residente de Neumología durante el examen ECOE - HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Neumología del Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha examinado con éxito a residentes de esta especialidad, a punto de finalizar su periodo de formación, mediante una prueba que confirma el dominio teórico y capacidad de los futuros especialistas para aplicar sus conocimientos en la práctica clínica.

Se trata del tercer año consecutivo que Neumología lleva a cabo la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE), un examen que recrea escenarios reales con datos, imágenes y maniquíes de simulación a modo de pacientes.

En un comunicado, el centro hospitalario ha recordado que el objetivo principal de esta prueba es evaluar de forma integral las destrezas adquiridas por los futuros especialistas en Neumología, abarcando ámbitos tan diversos como las habilidades técnicas, el razonamiento clínico y las competencias transversales, entre las que destacan la comunicación con otros profesionales sanitarios y con pacientes estandarizados.

Asimismo, el ECOE permite identificar posibles áreas de mejora en la actividad formativa desarrollada por los tutores responsables de la docencia, ha apuntado el centro hospitalario.

El examen ha constado de siete estaciones, de 18 minutos de duración, con un intervalo de dos minutos entre ellas. El diseño de la prueba ha seguido una tabla específica con las principales áreas formativas de la especialidad.

Entre los contenidos evaluados se incluyen la ventilación mecánica no invasiva, la patología respiratoria del sueño mediante la interpretación de polisomnografías, la broncoscopia, la ecografía y el razonamiento clínico aplicado al abordaje diagnóstico y terapéutico de patologías como el nódulo pulmonar, la enfermedad intersticial difusa o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Desde el 12 de Octubre se ha subrayado que los resultados obtenidos han sido "muy satisfactorios", confirmando la eficacia de la formación impartida a lo largo del periodo de residencia. Además, la realización de este examen durante el último año de formación, aunque unos meses antes de su finalización, permite detectar y corregir posibles déficits formativos, contribuyendo a garantizar una preparación óptima de los futuros especialistas en Neumología.

El ECOE del servicio de Neumología, pionero en la implantación de este sistema de evaluación en su especialidad, se ha organizado en el Centro de Formación y Simulación Avanzada del Hospital 12 de Octubre, un espacio dotado de tecnología vanguardista, con equipos de alta fidelidad para la formación en técnicas de soporte vital avanzado, ecografía, canalización de vías venosas, drenajes torácicos, y de simuladores avanzados para el entrenamiento continuado de los equipos que atienden pacientes en situaciones complejas y críticas.