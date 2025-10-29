El 17% reconoce que hace ruido al salir por la noche y el 53% se compromete a salir en silencio de los locales - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 17% de los encuestados en el distrito Centro reconoce que hace ruido al salir por la noche mientras que un 67,8% manifiesta su disposición a implicarse activamente en la reducción del ruido adoptando medidas como evitar poner música en los vehículos (60,7%), salir en silencio de los locales (53,6%) y moderar el volumen de voz durante las reuniones en la calle (50%).

Son algunas de las conclusiones del informe presentado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la plaza de Callao, donde ha visitado el punto de información de la campaña 'En la cola, el silencio es tu mejor compañía', junto con el concejal-presidente de Centro, Carlos Segura, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid, Alejandro Zamarro.

Los primeros resultados de este estudio arrojan que el 53,6 % de los encuestados considera que el ruido nocturno genera molestias y tiene un impacto ambiental significativo. Entre las principales causas del ruido nocturno destacan, en primer lugar, el tráfico (65,5%), seguido de las concentraciones de usuarios en la calle (62,1%).