17 refugiados ucranianos han encontrado trabajo en la región y 21 toman el curso de español de la Comunidad

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de diecisiete refugiados ucranianos ya han encontrado trabajo en la Comunidad de Madrid y 21 están tomando el curso de español básico ofrecido por el Ejecutivo regional para potenciar su empleabilidad.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha detallado que un total de 800 ucranianos se han registrado como demandantes de empleo, 122 están en procesos de selección y esos diecisiete ya están insertados en el mercado laboral de la región "no por caridad sino porque valían para su puesto de trabajo".

Fernández-Lasquetty ha visitado este viernes una de las clases de español que se imparten en el Centro de Referencia Nacional de Moratalaz. Arrancó el lunes el primero de los seis cursos que ofertarán, que cuenta con 21 estudiantes que tienen cinco horas diarias de castellano.

"Sabemos que son mujeres sobre todo las que vienen, porque los hombres no pueden salir del país. Han llegado de todas las categorías y profesiones", ha expuesto el consejero, quien ha comprobado las habilidades que han desarrollado los estudiantes esta semana.

Para los estudiantes se han preparado aulas para aquellos ucranianos que cuenten con conocimientos del castellano y sólo necesitan un refuerzo, una actuación en la que han participado también la Oficina del Español y universidades de la región. De esta manera, se presta a estas personas una atención integral e individualizada, en función de su trayectoria profesional, para diseñar el itinerario formativo más acorde a su situación y a las ofertas de trabajo.

Por otro lado, se han editado 55.000 folletos informativos en español y en ucraniano que contienen las gestiones que se deben realizar a la hora de acceder a los servicios de la Administración regional o sobre el funcionamiento del ordenamiento jurídico. Estos impresos se han distribuido tanto en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal y en las sedes de empleo de Moratalaz, Getafe II y Leganés I. También se ha creado un apartado especial en la página web oficial de la Comunidad de Madrid.

NADIA KOLODIEZNA, REFUGIADA QUE LLEGÓ EMBARAZADA Y SOLA A MADRID

Una de las reugiadas que toman parte de este primer curso es Nadia Kolodiezna, una veterinaria embarazada que lleva un mes en la región y que estaría "encantada" de poder ejercer su profesión en la región.

Ayudada por su profesora de castellano, Anna Berlizova, Nadia ha explicado que ella es de un pueblo de la región de Zaporiyia, que actualmente se encuentra en el límite entre las tropa rusas y ucranianas.

A la región ha llegado sola, excepto por la niña que dará a luz y para la que de momento no tiene nombre y para la que ya ha "visitado a todos los médicos" que necesitaba. El resto de su familia se ha quedado en su ciudad, de la que no les dejan salir y su madre no quiere dejar a su padre solo.

Berlizova ha explicado que los estudiantes van a buen ritmo que saben algo de "escribir, leer y hablar", lo que ha apostillado Nadia añadiendo que va "poquito a poquito", pero que le gusta "bastante" el idioma.