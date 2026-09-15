Unos 200 efectivos garantizarán la seguridad del Rayo-Espanyol en Leganés

Varios aficionados antes del encuentro de fútbol entre Rayo Vallecano y Racing Club de Santander, en el Estadio de Butarque, a 5 de septiembre de 2026, en Leganés, Madrid (España). La Comisión Antiviolencia ha declarado de alto riesgo el encuentro, corres - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha activado un dispositivo de seguridad integrado por unos 200 efectivos de cara al partido de la sexta jornada de La Liga entre el Rayo Vallecano y el Real Club Deportivo Espanyol, que se disputará este martes en Leganés.

El encuentro, que se celebrará a partir de las 19 horas en el estadio de Butarque debido a la suspensión cautelar de la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo, ha sido declarado como de Alto Riesgo por la Comisión contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Como es habitual en estos casos, la Delegación del Gobierno ha hecho un llamamiento a los aficionados para que acudan con antelación al estadio para facilitar el acceso a las instalaciones.