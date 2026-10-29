Cibeles elige por sorteo a los 32.715 vecinos posibles miembros de las 3.635 mesas electorales

Minuto de silencio durante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) - FERNANDO SÁNCHEZ

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un Pleno extraordinario en el Palacio de Cibeles ha elegido por sorteo informatizado a los 32.715 vecinos de Madrid posibles miembros de las 3.635 mesas electorales del 29 de noviembre.

En una sesión exprés, de apenas unos minutos de duración, se ha procedido a la insaculación de los miembros, presidentes y vocales que han de formar las mesas electorales que actuarán el próximo día 29 de noviembre en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado.

Es un programa informático el que aleatoriamente extrae los datos de los electores adscritos a cada mesa electoral. Se seleccionan un total de nueve personas que integrarán cada una de las mesas electorales, esto es, un presidente, sus dos suplentes, vocal primero titular y sus dos suplentes y vocal segundo titular, además de sus dos suplentes.

Madrid tendrá 3.635 mesas electorales en 463 secciones censales en las que se dividen los 21 distritos de la ciudad repartidos en un total de 437 locales electorales. Ejercerán su derecho a voto un total de 2.853.780 personas, de las cuales 2.424.110 electores son de nacionalidad española y 429.670 electores españoles residentes permanentes en el extranjero.

Para el sorteo se ha tomado como referencia la mesa del municipio de Madrid que cuenta con un mayor número de electores, que en el presente proceso electoral es la mesa del distrito de Villaverde, sección 64, con un total de 987.