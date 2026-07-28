Unos 300 efectivos trabajan con 60 medios en la extinción del incendio de la Sierra Oeste

Helicóptero de Emergencias de la Comunidad de Madrid y puesto de bomberos en el Puesto de Mando Avanzado de la zona afectada por los incendios forestales de la sierra oeste, a 25 de julio de 2026, en Cenicientos, Madrid (España). Sánchez visita el PMA y a - A. Pérez Meca - Europa Press

NAVALCARNERO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

En torno a 300 efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan con 50 medios terrestres y otra decena de medios aéreos en la extinción del gran incendio de la Sierra Oeste, que ya ha calcinado unas 34.000 hectáreas del territorio madrileño y ha obligado a evacuar una docena de municipios.

Según un balance de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en su perfil oficial en redes sociales, son ya más de 56.500 los vecinos confinados por el avance de unas llamas que además obligan al corte de 13 carreteras y por el que cuatro localidades están confinadas. En torno a 3.000 personas se alojan en los 24 puntos de acogida habilitados en 21 localidades de la región.

El Servicio Madrileño de Salud (Sermas), junto con los 380 profesionales y 150 vehículos del Summa 112, han llevado a cabo más de 2.000 atenciones. Los centros de salud han reabierto sus puertas en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y en Santa María de la Alameda.

Además, se han habilitado dos Puntos de Atención Continuada (PAC) en San Martín de Valdeiglesias y en Villa del Prado.

La amenaza de los incendios también han obligado a evacuar a más de 1.300 personas de 21 residencias y centros de políticas sociales, mientras que los servicios autonómicos mantienen seguimiento del estado de otras 1.600 personas en situación de dependencia en domicilio o en puntos donde han sido desplazados.

El servicio de Emergencia Social actúa en estos momentos en 21 dispositivos repartidos en 18 municipios de la zona afectada por los incendios de la Sierra Oeste. Mientras tanto, 17 escuelas infantiles permanecen cerradas, afectando a más de 300 alumnos.