Archivo - La 44ª Semana de Cine Español de Carabanchel ha arrancado esta mañana en CentroCentro con una gala inaugural que ha reunido a grandes nombres de la escena nacional cinematográfica - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 37 Certamen de Cortometrajes de Carabanchel calienta motores dentro del festival de cine más longevo y lo hace autorizando 22.000 euros en premios --8.000 euros para el primero, 6.000 para el segundo, 4.000 para el tercero y 2.000 para el cuarto y el quinto--.

El año de producción del cortometraje ha de ser 2025 o 2026 y no debe haber participado en ediciones previas del certamen. Además debe ser de producción española y su duración no podrá ser superior a los 30 minutos.

La nueva edición de la Semana de Cine Español en Carabanchel se celebrará ya en 2027 en su edición número 45, lo que le convierte en uno de los festivales más longevos en un distrito que ha visto que han ido desapareciendo los cines de sus calles.

Los cines Oporto y Coimbra, en la avenida de Oporto, el Kursal de Vía Carpetana, Los Ángeles en General Ricardos... Ya sólo quedan en la memoria de algunos vecinos, hoy reconvertidos en bazares, supermercados y bingos. El que más aguantó, hasta 2005, fue el Cinema España pero sus 58 años de películas en el número 4 de General Ricardos, la gran arteria de Carabanchel, acabaron en pisos.

Carabanchel, como plató de cine, ha conseguido que algunos personajes ya formen parte del imaginario colectivo. Es el caso de Manolito Gafotas, que saltó de los libros firmados por Elvira Lindo al cine y de ahí a contar con su propio parque en el distrito.

'Satánico y de Carabanchel'. Así, con esta frase icónica del cine español, se describía Santiago Segura, transmutado en José María, un fanático del heavy metal en 'El día de la bestia', de Álex de la Iglesia. El mismo director eligió Carabanchel, concretamente la Finca de Vista Alegre, para rodar algunas escenas de 'Acción mutante'. 'El Bola', que catapultó a la fama a Juan José Ballesta, se rodó también en calles carabancheleras.