Más Madrid no puede perdonar "el divorcio" entre la realidad vivida en las UCI "con la política" que la negaba

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, no puede perdonar "el divorcio" entre la realidad vivida en las UCI "con la política" que la negaba. "Ese divorcio entre la realidad, lo cotidiano, el drama y la política no se puede perdonar", ha sostenido.

Lo hace en un vídeo, que termina con un 'Más Mónicas, Más Madrid', en el que narra cómo de pequeña ya tenía claro, aunque generara extrañeza, que quería ser "anestesista y política", una profesión que ha ejercido en el 12 de Octubre en lo más duro de la pandemia, que le ha servido para estar "cara a cara con la vulnerabilidad". "Eso también te forja una manera de pensar y de concebir la sociedad", ha trasladado.

Mónica García detalla que en el último año se dieron de bruces con el hecho "de que no se podía atender a alguien", como ocurre en la sanidad estadounidense, por ejemplo, "un modelo que quiere traer el PP".

LO MÁS DEMOLEDOR, "SABER QUE HAY GENTE QUE HA FALLECIDO SOLA"

"Durante la pandemia había tal avalancha de gente que llegó al hospital... Dejamos a gente sin atender. Saber que hay gente que ha fallecido sola, eso ha sido lo más demoledor que se ha vivido", reconoce.

Situación que contrasta con lo que vivía en la Asamblea. "El consejero (de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero) nos decía que lo estaba viviendo no era verdad, que no era verdad que haya listas de espera para las UCI, que había una buena gestión. (La presidenta, Isabel Díaz) Ayuso decía que los hospitales no estaban colapsados...", ha recordado la candidata de Más Madrid.

"Ese divorcio entre la realidad, lo cotidiano, entre lo que está pasando, entre el drama y la política, eso no se puede perdonar", ha lamentado. "Te encuentras con una política que nos trata como si no fuéramos adultos, que nos quiere ningunear la realidad y que nos ha estando negando una pandemia en la que se estaba muriendo la gente. Me dan ganas de cambiar el sistema político", concluye.