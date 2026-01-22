El 58% de los propietarios del PAU5 de Parla respalda al Ayuntamiento para desbloquear el gran desarrollo industrial

El alcalde de Parla, Ramón Jurado - CANAL 33

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Parla, Ramón Jurado, ha anunciado que el 58% de los propietarios de los terrenos del PAU5 se ha adherido ya al cambio de sistema propuesto por el Ayuntamiento, un porcentaje que ha considerado "muy importante", con el objetivo de desbloquear este desarrollo industrial.

Durante una entrevista la noche de este miércoles en Canal 33 TV de Madrid, recogida por Europa Press, Jurado ha detallado que el PAU5 es un desarrollo industrial aprobado en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 y que, tras "un montón de vicisitudes", el 30 de diciembre de 2020 se aprobó el plan parcial, convirtiendo los terrenos rústicos en suelo urbano e industrial.

A partir de ese momento correspondía a la iniciativa privada, a través de la Junta de Compensación, poner en marcha el desarrollo. El alcalde ha precisado que el PAU5 está compuesto por unos 370 propietarios aproximadamente y que, debido a la incapacidad económica de la Junta de Compensación, el Consistorio decidió intervenir y tomar las riendas del proyecto, convirtiéndolo en un sistema público. Para ello, ofreció convenios a los propietarios mediante acuerdos público-privados.

Según ha explicado Jurado, el acuerdo contempla un justiprecio por la expropiación de los terrenos, de forma que los propietarios entregan sus parcelas y reciben a cambio un 37,5% de suelo completamente urbanizado, mientras que el resto se destina a sufragar la urbanización, cuyo coste ha cifrado en 180 millones de euros. "Tú me entregas esos terrenos y yo te doy una parte completamente urbanizada para que la desarrolles", ha resumido.

El regidor ha destacado que el 58% de los propietarios de los terrenos ya se ha adherido al convenio y ha añadido que se siguen incorporando más, con la previsión de superar el 60% e incluso alcanzar el 80%. "Si más de la mitad está de acuerdo en desarrollar una iniciativa, no es malo el proyecto", ha afirmado, subrayando que el modelo conjuga los intereses de los propietarios con los del Ayuntamiento, que representa a los vecinos.

Jurado ha asegurado que este proyecto supondrá un cambio completo para la ciudad, ya que, según ha indicado, se trata del mayor desarrollo industrial que habrá en la Comunidad de Madrid y del mayor polígono industrial actualmente en desarrollo en España. Y ha detallado que el ámbito permitirá poner en carga más de dos millones de metros cuadrados netos, lo que podría generar en torno a 30.000 puestos de trabajo.

DESPLIEGUE FERROVIARIO

El primer edil parleño ha vinculado este desarrollo industrial a las infraestructuras previstas en Parla, como la nueva estación de Cercanías, la futura estación de AVE y los accesos por carretera, señalando que estas conexiones suponen un elemento clave para el atractivo del proyecto.

En este sentido, ha indicado que disponer de una estación de alta velocidad ferroviaria asociada al desarrollo industrial representa "un cambio radical" y una "noticia muy importante" tanto para la ciudad como para los futuros empresarios.

Jurado también se ha referido a la nueva estación de Cercanías, cuyas obras, según ha indicado, se encuentran en su fase final tras haberse convertido el proyecto en un intercambiador de gran tamaño, con 800 plazas de aparcamiento, accesos por carretera y un intercambiador de autobuses.

En la entrevista, también ha criticado que Parla "no ha recibido" inversión de la Comunidad de Madrid en 45 años, y ha citado como ejemplos la falta de financiación del Metrosur, el coste del tranvía, y la histórica reivindicación del desdoblamiento de la carretera 408, reclamada desde 1979. En este contexto, el alcalde ha pedido a la Comunidad de Madrid que "tome conciencia" de que en Parla viven vecinos "de pleno derecho".

SITUACIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL

En paralelo, Jurado ha repasado otras cuestiones de actualidad municipal, como la situación económica del Ayuntamiento. Ha explicado que, pese a la deuda municipal, han podido seguir prestando servicios tras sentarse "una y otra vez" con el Ministerio de Hacienda y con la Comunidad de Madrid.

Según ha indicado, el Consistorio ha logrado refinanciar de nuevo la deuda y ejecutar presupuestos, sin renunciar a reivindicar una quita de deuda, que considera posible si se aplica en otros territorios.

El regidor ha defendido que los vecinos de Parla "tienen los mismos derechos que cualquier otro vecino de la región", ya que pagan impuestos; y ha insistido en la necesidad de redistribuir y reequilibrar la riqueza, algo que, según ha señalado, históricamente no se ha hecho en una ciudad que ha definido como "obrera" y que atiende a unos 138.000 habitantes.

EN FEBRERO ENTRA EN VIGOR EL NUEVO CONTRATO DE LIMPIEZA

Sobre limpieza viaria, Jurado ha señalado que, tras la negociación con el Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento ha podido dimensionar el contrato conforme a una ciudad de unos 137.000 habitantes, incrementando la inversión en limpieza en un 40%, "lo que permitirá más personal, más maquinaria y la implantación del quinto contenedor". El nuevo contrato entrará en funcionamiento el 1 de febrero.

En el ámbito sanitario, el alcalde ha señalado que el Centro de Salud de Parla Este tiene fechas de apertura "extraoficiales" que sitúan su puesta en marcha entre el 30 de enero y el 2 de febrero, y ha lamentado que la Comunidad de Madrid "no haya comunicado oficialmente esta información al Ayuntamiento, pese a tratarse de una dotación "muy necesaria para un barrio con casi 50.000 habitantes, cuyo suelo fue cedido en 2006".

En materia de seguridad, Jurado ha afirmado que los datos del Ministerio del Interior sitúan a Parla seis puntos por debajo de la media en tasa de criminalidad. Ha recordado que, tras un repunte a finales de 2024, se puso en marcha el Plan Parla, impulsado por la Delegación del Gobierno, "que ha permitido un descenso continuado de la criminalidad en los trimestres posteriores"; y ha avanzado que el cuarto trimestre de 2025 también reflejará una bajada significativa.

OFERTA CULTURAL, PAISAJÍSTICA Y GASTRONÓMICA

Por último, el primer edil parleño ha destacado algunos de los atractivos culturales, paisajísticos y gastronómicos de la ciudad, subrayando la apuesta por la gastronomía local, con especial mención al cocido madrileño, que, según ha señalado, se está potenciando desde numerosos establecimientos hosteleros del municipio.

En el ámbito paisajístico, ha invitado a visitar el Jardín Botánico de Parla, que ha definido como un espacio "muy desconocido" y visitable durante todo el año, con un Museo del Bonsái y una programación estival de espectáculos conocida como los Veranos del Botánico.

En el plano cultural, Ramón Jurado ha puesto en valor la gran afición al teatro existente en la ciudad, con una muestra de teatro local y la muestra de teatro de institutos, integrada por centros públicos del municipio y reconocida con numerosos premios por la calidad de las obras representadas.