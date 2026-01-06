El 6.703, primer premio del sorteo de 'El Niño', cae en Madrid, Alcalá, Parla, San Lorenzo de El Escorial y El Álamo

Gente comprando lotería para el Sorteo Extraordinario de ‘El Niño’, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número 6.703, que ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado, ha sido vendido en la capital y en las localidades de Alcalá de Henares, Parla, San Lorenzo de El Escorial y El Álamo.

En concreto, el primer premio del sorteo de este año ha estado muy repartido en toda España, vendido en puntos de provincias como Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias y Cádiz, además de en la región.

En la capital, ha sido vendido en cinco administraciones. En la ubicada en Plaza Mayor de Villaverde, 4, en el distrito de Villaverde; en la situada en la calle Juan Ramón Jiménez, 24, en Chamartín (edificio Eurobuilding); en la que está en el número 26 de la calle San Gerardo, 26, en el barrio de Prosperidad de Chamartín, y en la del Intercambiador de Plaza de Castilla.

Fuera de la capital, el primer premio ha sido vendido en los municipios de El Álamo, Alcalá de Henares, San Lorenzo de El Escorial y Parla.

Las ventas de décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026 han alcanzado los 115,9 millones de euros, con un ligero aumento del 0,76% respecto al año anterior, mientras que el gasto medio por persona se sitúa en 16,30 euros, por debajo de la media nacional, fijada en 17,60 euro euros, según la cifra de consignación de Loterías, recogida por Europa Press.

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha tenido una facturación total de 864.682.360 euros, según los datos provisionales facilitados la mañana de este martes, lo que supone un incremento del 1,24% respecto a la recaudación de 2025.

Ha repartido un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado; un segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo), y un tercer premio, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo.