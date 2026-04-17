Unas 7.278 personas rechazan los recortes de la UCM en la consulta simbólica organizada por estudiantes y trabajadores

Concentración frente a rectorado de la UCM para entregar los resultados de la consulta simbólica. - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.278 personas han rechazado los recortes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en la consulta simbólica organizada por estudiantes y trabajadores, lo que representa el 95,78% de los votos emitidos.

Lo ha dado a conocer este viernes la Plataforma de la UCM por la Pública en una concentración que han realizado frente a Rectorado de la Complutense, donde han detallado que participaron un total de 7.599 personas en un "referéndum" que no es vinculante pero que muestra la opinión de los participantes sobre el Plan Económico-Financiero (PEF).

Esta plan, aprobado en febrero para devolver el préstamo que solicitó al Gobierno regional por su déficit estructural, prevé recortes de 33 millones de euros, como "menos contratación de profesores o recortes a las ayudas en investigación".

La pregunta era '¿Estás de acuerdo con suspender el plan de recortes en la UCM?'. En total, 7.278 han votado a favor, frente a 302 votos en contra y 18 votos en blanco o nulos. Para la votación, que se ha hecho de forma presencial y online, se habilitó una página con un "censo" de la comunidad universitaria. Solamente podían opinar los que tenían un correo vigente de la UCM. Si una persona había votado en una mesa o de forma online, ya no podía realizarlo en otro momento.

Esta consulta se ha desarrollado "sin recursos institucionales" y con "amenazas de desmovilización por parte del rectorado", por lo que los convocantes han defendido el "respaldo de estudiantes, personal y profesorado a la defensa de la universidad pública".

"MOVILIZACIÓN HISTÓRICA"

Víctor, estudiante de la Facultad de Derecho, ha destacado que ha sido una "movilización histórica a pesar de haber tenido muchas cosas en contra". Se refiere a que algunas mesas tuvieron que ser instaladas fuera de las instalaciones porque no lo permitía el Rectorado.

Considera la Plataforma que esta acción es una respuesta a "la ausencia de participación de la comunidad universitaria para decidir qué universidad quieren" tras la aprobación del PEF, que prevé recortes de 33 millones de euros, con medidas de eficiencia en el gasto, optimización patrimonial e incremento de ingresos propios.

Asimismo, ha reclamado al rector, Joaquín Goyache, que "baje, dé la cara y negocie con ellos" el plan. "Hay una fuerza real. Él tuvo 8.000 votos cuando salió elegido como rector y hay casi 8.000 personas que han votado en contra de lo que está haciendo. Que se lo haga mirar porque es algo que le puede afectar en su futuro", ha insistido Víctor.

CRÍTICAS A GOYACHE

Decenas de personas han participado en la concentración frente al Rectorado de la UCM, donde han escenificado una performance "recortando los recortes" y han lanzado cánticos como 'Goyache, escucha, la uni está en lucha' o 'Universidad pública y de calidad'.

María Ruiz, profesora ayudante doctora de la Complutense, ha recordado que la Plataforma UCM por la Pública lleva "año y medio luchando desde las asambleas contra la infrafinanciación de los centros universitarios".

"Hemos conseguido a lo largo de todo este tiempo acabar con la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Hemos presionado y hemos orquestado, en cierto modo, que Emilio Viciana, el exconsejero de Educación, dimitiera. Y también, por qué no decirlo, hemos provocado una de las mayores crisis del gobierno de Isabel Díaz Ayuso", ha defendido.

En este sentido, la docente ha señalado que el rector de la Complutense "está siendo el brazo ejecutor de los recortes", por lo que ha pedido que "se suspenda" el plan de ajustes que "ya se está aplicando en la universidad". "Esto no acaba aquí, esto es un punto para empezar a luchar y seguir presionando. La democracia llama a la puerta del rector", ha subrayado.

Finalmente, la Plataforma UCM por la Pública ha animado a asistir este domingo, a las 12 horas, a la manifestación en defensa de la pública, que saldrá desde Atocha y finalizará en la Puerta del Sol, donde se ubica la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.