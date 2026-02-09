El 76,5% de chicas y el 57% de los chicos de entre 15 y 17 años sufren ansiedad si no responden mensajes al instante

Archivo - Estudiantes repasan apuntes antes de iniciar los exámenes del primer día de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), en la Universidad Autónoma de Madrid, a 3 de junio de 2024, en Cantoblanco, Madrid (España). Cerca de 40.000 alumnos de - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

El 76,5% de las chicas con 17 años sufre ansiedad si no contesta de forma inmediata a los mensajes recibidos por redes sociales, mientras que para los chicos de entre los 15 y los 16 años el porcentaje se sitúa en el 57%.

Es una de las principales conclusiones del estudio desarrollado por un equipo investigador de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y Pontificia Comillas, que se ha llevado a cabo con 700 alumnos de Secundaria y Bachillerato del Colegio Gredos San Diego Moratalaz.

Se trata del primer ensayo científico realizado en España sobre el uso y el impacto de las redes sociales en menores de 12 a 17 años, que alerta de que las plataformas analizadas --YouTube, TikTok e Instagram-- influyen directamente en la inseguridad y los niveles de ansiedad detectados entre los adolescentes participantes.

En términos generales, la mitad de los encuestados manifiesta sentimientos de inseguridad a los 16 años cuando se queda sin acceso a Internet, mientras que el 98,5% reconoce una necesidad funcional y emocional de permanecer conectado. Únicamente un 3,85% afirma no utilizar redes sociales.

