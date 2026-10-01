La C-8b de Cercanías no circulará entre Villalba y Cercedilla del 10 al 12 por obras, con servicio de autobús

Archivo - Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La línea C-8b (Guadalajara-Cercedilla) de la red de Cercanías de Madrid estará cortada entre Villalba de Guadarrama y Cercedilla los días 10, 11 y 12 de octubre por obras de mejora en la infraestructura ferroviaria y se establecerá un servicio alternativo de autobús para cubrir el tramo en superficie.

La interrupción del servicio durante estos tres días por los trabajos de mejora que está acometiendo Adif afectará a las estaciones de Villalba de Guadarrama, Los Negrales, Alpedrete, Collado Mediano, Los Molinos y Cercedilla.

Para minimizar las molestias, Renfe pondrá a su disposición un servicio especial de autobuses entre Villalba y Cercedilla con una frecuencia de 30 minutos por sentido, lo que supone 68 servicios al día, ha indicado la compañía ferroviaria en un comunicado.

Los autobuses realizarán parada en las inmediaciones de las estaciones de Los Negrales, Alpedrete, Collado Mediano y Los Molinos. Por su parte, la frecuencia de trenes en las líneas C-10 (Villalba-Chamartín) y C-8 (Villalba-Guadalajara) durante estos tres días será la habitual.

AFECTADO EL SERVICIO CON SEGOVIA

Asimismo, también se verá afectado el servicio ferroviario de trenes regionales entre Cercedilla y Segovia. En este caso, para facilitar la movilidad de los viajeros, Renfe establecerá otro servicio alternativo por carretera entre Cercedilla y Segovia para los diez trenes diarios afectados, cinco por sentido.

Igualmente, se incrementará el personal de información en las seis estaciones afectadas de la línea C-8b. La empresa ya está informando de estos trabajos por sus canales habituales: megafonía en trenes y estaciones, cartelería física, página web, redes sociales ("X") y el canal de WhatsApp de Cercanías Madrid.

Además, la directora de Cercanías Madrid, Sonia Ferrero, y el director de Relaciones Institucionales de Renfe, José Luis Blanco, han informado este martes en una reuníón en Cercedilla a los alcaldes de las localidades del tramo afectado de la ejecución de estas obras y del servicio de autobuses puesto a disposición de los usuarios.

Desde Renfe han recordado a los viajeros que consulten toda la información antes de viajar a través de los canales de atención al cliente de Renfe y ha remarcado que en los trayectos por carretera no será posible transportar bicicletas ni animales de compañía.

TRABAJOS

En concreto, Adif llevará a cabo la sustitución de los enclavamientos eléctricos de las estaciones de Alpedrete, Collado Mediano, Los Molinos y Cercedilla por enclavamientos electrónicos (dispositivos informáticos que regulan los movimientos de los diferentes elementos de señalización y seguridad).

Esta actuación forma parte de la renovación de la señalización en la red de Cercanías de Madrid-Zona Norte, que cuenta con una inversión de 30 millones de euros y tiene como objetivo reforzar la fiabilidad y la calidad del servicio ferroviario, todo ello en el marco del Plan de Cercanías de Madrid.