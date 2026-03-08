Más Madrid pide "más feminismo" ante el "asedio internacional de la ultraderecha" y como garante de la paz

1066988.1.260.149.20260308142915 La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre (d), y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (c), - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reivindicado este domingo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, la necesidad de "más feminismo" como "motor que hace avanzar la democracia" y "dique de contención contra ese asedio internacional de la ultraderecha" y como garante "de la paz".

Así lo han indicado las portavoces de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, y de la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, al inicio de la manifestación de la Comisión 8M marzo bajo el lema "feministas antifascistas".

"Frente a los que quieren coartan nuestras libertades, más feminismo", ha clamado Bergerot manifestación de la Comisión 8M en referencia a un contexto actual marcado por "los autoritarismos", "las guerras y los ataques a las libertades de las mujeres", con una decena de mujeres asesinadas por violencia de genero.

Bergerot ha centrado parte de su intervención en los ataques estadounidenses e israelíes en Irán y en la justificación de la situación de las mujeres iraníes para la intervención para recalcar que "el primer principio para ser mujeres libres es que no bombardeen tu país".

Así, ha subrayado la necesidad del feminismo "para confrontar a esos que están utilizando los derechos de las mujeres para ponerse del lado de Netanyahu --el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu-- y de Trump --el presidente de Estados Unidos, Donald Trump-- y justificar así una guerra".

También se ha referido a la "violencia política" que sufren otras mujeres como Rita Maestre, que ha denunciado ante la Policía la difusión de la dirección de su domicilio en anuncios anónimos en páginas de Internet donde se ofrecen servicios sexuales, o Carla Antonelli, a quien, ha lamentado, desde el PP se pone en la diana por se una mujer transexual.

"No nos van a amedrentar, no nos van a encerrar en la vida privada, no nos van a callar, no nos van a silenciar porque somos un movimiento global, somos un movimiento que estamos en todas partes y que cuando atacan a una vamos a salir a responder todas juntas. Mientras la derecha pone paladas de dinero y altavoces mediáticos y políticos, nosotras no vamos a parar porque el feminismo ha llegado muy lejos y está en todas partes", ha subrayado.

Así, ha censurado que se hable de que el feminismo está dividido y ha pedido mirar a "una derecha y ultraderecha madrileña que está implosionando, como estamos viendo también en el caso de Vox, que se está acuchillando no solo en Madrid, sino en toda España".

RITA MAESTRE: "MÁS FUERTE QUE NUNCA"

Por su lado, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha agradecido la "inmensa oleada de apoyo, de cariño, de fuerza" que está recibiendo tras denunciar su situación. "Me siento más fuerte que nunca, con más ganas que nunca de pelear contra los misóginos y los que nos quieren dar pasos atrás y con más ganas de pelear por más feminismo y más libertad para todas", ha remarcado la portavoz, que ha apuntado que a todo lo que se ha avanzado en materia de feminismo.

Asimismo, ha censurado las "lecciones" por parte del PP en relación a las denuncias de agresión contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón para recalcar que en esta formación están "muy orgullosas de la fortaleza con la que afrontamos los casos de machismo" dentro de la organización.

Así, ha recalcado que Errejón dimitió al día siguiente de conocer la denuncia, mientras que el alcalde de Móstoles sigue siendo el alcalde de Mostoles". "La diferencia no es que haya un hombre machista o no. La diferencia es lo que se hace cuando esas actitudes se conocen. En el caso de Más Madrid, una expulsión inmediata; en el caso del Partido Popular, un alcalde acusado de agresión sexual, de acoso sexual y de acoso laboral, hoy sigue siendo el alcalde de Mostoles. No olvidemos que con el apoyo de la extrema derecha", ha subrayado.

En la misma línea, ha puesto el foco en las diez mujeres asesinadas por violencia de género en 2025 y las violaciones en España, una cada ocho horas, o la brecha salarial de cuidados y de pensiones. "Lo importante es hablar de cómo hacemos para mejorar todo eso", ha zanjado.