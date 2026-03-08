La vicealcaldesa de Madrid lamenta que el feminismo se use "para confrontar" y pone el foco en las mujeres de Irán

Archivo - La portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inma Sanz, ha lamentado este domingo que se utilice el feminismo "para confrontar" y ha defendido como "muy relevante" que se use el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, para "alzar la voz" por las mujeres de Irán.

"A mí me apena que se utilice el movimiento feminista para confrontar, para construir muros, para separar algo que debe ser una tarea de todos", ha manifestado en declaraciones a los medios durante un acto del Cuerpo de Bomberos de Madrid en el Hospital Universitario de San Rafael.

Allí, la vicealcaldesa ha puesto en valor una campaña del Gobierno municipal para el Día Internacional de la Mujer que busca "construir feminismo", así como la "igualdad de oportunidades entre todos". Esta misma semana, las portavoces de Más Madrid y de PSOE en el Ayuntamiento, Rita Maestre y Reyes Maroto, respectivamente, censuraron esa camapaña.

Maestre ironizó el pasado miércoles a través de una publicación en la red social 'X' con la campaña del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, afirmando que "sólo le falta un vídeo preguntándose para cuándo el día del hombre" y que el enfoque de la misma "diluye a las mujeres y podría estar cualquier otro día".

Por su parte, Maroto aseguró sentirse "decepcionada y avergonzada" por una campaña que "invisibiliza" la "lucha" de las mujeres, que siguen "sufriendo desigualdades" en la "participación social, política o económica". Asimismo subrayó que la sociedad madrileña "no quiere" carteles azules para conmemorar esta efeméride.

Frente a ello, la 'número dos' del Ayuntamiento ha reiterado la importancia de esta fecha para recordar que se debe "seguir luchando para que la lacra de la violencia de género termine de una vez por todas".

"Este año especialmente es muy relevante alzar la voz contra lo que están sufriendo tantas y tantas mujeres en el mundo, en Irán, en Afganistán y en tantos sitios donde, por el simple hecho de ser mujer, se las asesina, se las ultraja... En fin, todo ese tipo de salvajadas y de barbaridades que tienen que vivir en su día a día", ha expresado.

En este sentido, Sanz ha apoyado la concentración de mujeres iraníes convocada también este sábado a las 12.00 horas en la plaza de Felipe II para reivindicar que "no se las olvide", y ha asegurado "que es terrible tener que estar diciendo todavía estas cosas en el siglo XXI".