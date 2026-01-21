El 90% de los perros abandonados en la región el año pasado han conseguido un hogar - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 90% de los perros abandonados en la región el año pasado han conseguido un hogar, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado, una cifra que supone seis puntos más que en 2024.

En total se adoptaron 3.020 perros y 3.518 gatos, esto es, 6.538 mascotas. Para eso, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior lleva a cabo diferentes acciones orientadas al acogimiento y la tenencia responsable, como el Salón para la adopción de animales de compañía de la Comunidad de Madrid, que en su 20 edición logró que casi 500 mascotas --348 canes y 143 felinos-- encontraran una nueva familia.

También durante los fines de semana del 13 y 14 y del 20 y 21 de diciembre tuvo lugar la campaña 'El Plan es Adoptar', unas jornadas de puertas abiertas en una veintena de centros de acogida. Esta iniciativa dejó un balance de 71 adopciones.

HASTA UNA APLICACIÓN

Con esta misma finalidad se dirigen las redes sociales de AdoptaCmadrid en X, Facebook e Instagram y la aplicación para dispositivos móviles Mascomad, recientemente actualizada y disponible para terminales iOS y Android. Esta plataforma reúne en un único lugar toda la información de los centros públicos y privados adheridos al proyecto, así como los animales de compañía disponibles en cada uno de ellos.

El Ejecutivo autonómico destina cada año 2,3 millones de euros, de los que 1,8 van dirigidos a entidades locales y organizaciones sin ánimo de lucro y medio millón a su Centro Integral de Acogida de Animales (CIAAM), ubicado en Colmenar Viejo.

Junto a este recurso hay 90 espacios más en la región: 67 de carácter municipal, de los que una veintena son permanentes y 47 temporales, que se hacen cargo hasta su traslado al CIAAM; y 23 albergues privados, 18 de ellos gestionados por sociedades protectoras.

El CIAAM presta sus servicios a localidades de menos de 5.000 habitantes, que carecen de personal e instalaciones para ejercer esta labor. Actualmente, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior mantiene 85 convenios de colaboración con estos ayuntamientos para la recogida y alojamiento de animales de compañía perdidos, abandonados y vagabundos.

UN 8,9% MENOS DE PERROS ABANDONADOS

Durante 2025 se registró un descenso del 8,9% en el número de perros abandonados, con un total de 3.365 frente a los 3.693 en 2024. A ellos se unen 1.757 extraviados que fueron devueltos a sus dueños gracias a la identificación por microchip, "de la que la Comunidad de Madrid fue pionera en 1993", y al código QR, que se instauró en la región en 2024.

Con esta herramienta cualquier persona que se encuentre un perro perdido, puede obtener los datos de su dueño a través del teléfono móvil.

En los últimos años ha habido un aumento progresivo de perros censados en la Comunidad Autónoma, situándose en 525.827 registrados en 2025 frente a los 341.600 de 2015, lo que supone un incremento del 53,9% en diez años.