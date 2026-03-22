Hasta 93 corredores atendidos y 8 trasladados al hospital durante el Movistar Madrid Medio Maratón

Archivo - Los kenianos Emmy Jepkemoi Mutai y Levy Kibet Chematot conquistan el Movistar Madrid Medio Maratón 2025 - MOVISTAR MADRID MEDIO MARATÓN - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Samur-Protección Civil ha atendido este domingo a un total de 93 corredores en el XXV Movistar Madrid Medio Maratón, de carácter leve, de los que ocho han requerido traslado al hospital, ha informado Emergencias Madrid.

Según consta en el balance de atenciones de Samur-PC en el Medio Maratón de Madrid, la mayoría de las mismas se han producido por síncopes por agotamiento, mareos o caídas, además de fracturas y luxaciones.

Este año las atenciones han sido leves, después de que en la edición del año pasado los sanitarios de Samur-Protección Civil atendieran a dos corredores, de 35 y 20 años, al sufrir sendas paradas cardiorrespiratoras mientras participaban en la carrera.

Más de 360 agentes de la Policía Municipal de Madrid y alrededor de 100 voluntarios de Samur-Protección Civil han cubierto este domingo el dispositivo de la XXV Movistar Madrid Medio Maratón y la X Carrera ProFuturo, que ha contado con la participación de cerca de 31.000 corredores.

La salida y la meta de la carrera de 21,09 kilómetros se han ubicado en el Paseo de Recoletos, delante de la Biblioteca Nacional, pasando junto al estadio Santiago Bernabéu, Plaza de Castilla bajo las torres KIO, la Puerta de Alcalá y las fuentes de Neptuno y Cibeles, entre otros lugares emblemáticos.