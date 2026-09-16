La Abadía lleva la solidaridad a escena con una recogida de material escolar hasta el próximo 30 de septiembre

Archivo - A medio camino entre lo confesional y lo fantástico, en Mantener fuera del alcance de los niños, María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, hace arqueología de sus años de colegio, en un aula de necesidades educativas especiale - TEATRO LA ABADÍA - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de La Abadía se suma este curso a la vuelta al cole con una recogida solidaria de material escolar entre su público hasta el próximo 30 de septiembre en beneficio de la Asociación Barró.

De este modo, quienes acudan durante estas semanas a las salas del teatro encontrarán junto a las entradas varios espacios habilitados para depositar cuadernos, bolígrafos, mochilas y otros útiles escolares, recoge el espacio en un comunicado.

La campaña nace inspirada por 'Mantener fuera del alcance de los niños', el espectáculo que María Velasco estrenará el próximo 29 de octubre en la Sala Juan de la Cruz y que podrá verse hasta el 22 de noviembre.

Premio Nacional de Literatura Dramática 2024 y una de las voces más destacadas del teatro español contemporáneo, Velasco debutará sobre los escenarios de La Abadía con una obra escrita, dirigida y protagonizada por ella misma. La acompañarán el cantaor Al-Blanco y el bailarín y performer Mario Patrón.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

La pieza recupera la experiencia personal de la autora durante sus años escolares en un aula de necesidades educativas especiales para abordar "el terror de la exclusión" y los tormentos asociados al sentimiento de no pertenecer.

El relato autobiográfico se entrecruza con fantasías de venganza inspiradas en 'Carrie', de Stephen King, y desemboca en una performance donde el quejido de las infancias no normativas se encuentra con el quejío flamenco.

Coproducida por el Teatro de La Abadía y Pecado de Hybris, 'Mantener fuera del alcance de los niños' se presenta como una celebración de la minoría y de la diferencia, dedicada a quienes no encajan o no logran integrarse. La propuesta cuenta con coreografía de Josefina Gorostiza y diseño de iluminación de Jorge Colomer.