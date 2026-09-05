Abierta la inscripción para la Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales, que dará el pistoletazo el 3 de octubre

Archivo - Cientos de personas participan en la Carrera Ponle Freno Madrid 2025, a 16 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo de inscripción para la IV Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales, que se celebrará el próximo 3 de octubre a las 9 horas en Madrid Río con dos recorridos, uno de 2 kilómetros para disfrutar en familia y otro de 10 kilómetros homologado para mayores de 16 años.

La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre, según ha trasladado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

La prueba está organizada por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) con el objetivo de acercar la cultura de la prevención y la seguridad laboral a través de la práctica deportiva. La salida y llegada estarán situadas en las inmediaciones del Puente de Toledo.

La organización ha previsto un total de 1.200 dorsales para esta cuarta edición, cuyo recorrido discurrirá íntegramente por el interior del parque de Madrid Río. El circuito será llano, rápido y accesible, mientras que los participantes de la prueba de 10 kilómetros deberán completar dos vueltas.

La carrera popular de 2 kilómetros está abierta a participantes de todas las edades y está concebida como una actividad para disfrutar en familia. Por su parte, el recorrido de 10 kilómetros, homologado, estará reservado a corredores a partir de 16 años.

Como novedad, la Comunidad de Madrid pondrá a disposición de las personas con discapacidad guías de acompañamiento gratuitos, además de habilitar 50 plazas para acompañantes, con el objetivo de favorecer la participación inclusiva en la prueba.

Más de 3.000 corredores han participado en las tres ediciones anteriores de esta iniciativa, que busca trasladar al ámbito deportivo la importancia de incorporar hábitos de prevención y seguridad.

Las personas interesadas pueden formalizar de manera gratuita su inscripción hasta el próximo 25 de septiembre a través de la página web (www.carreraprlmadrid.org), donde también podrán consultar toda la información relativa a la competición.