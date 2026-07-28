Abiertos 21 puntos de acogida en 18 municipios para atender a más de 2.000 personas desplazadas por el incendio

Centro de acogida de Leganés - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantiene activos 21 puntos de acogida en 18 municipios, con un total de 2.734 personas desplazadas atendidas por el incendio en la Sierra Oeste, en el que trabajan en torno a 300 efectivos de Cuerpo de Bomberos de la Comunidad y que ya ha calcinado unas 34.000 hectáreas del territorio madrileño.

Según ha informado el Gobierno regional, los últimos dispositivos en instalarse, en coordinación con los ayuntamientos, fueron el de Collado Villalba y Pozuelo de Alarcón.

Los puntos se reparten entre: Móstoles (400, en tres puntos) Las Rozas (320), Villaviciosa de Odón (260), Alcalá de Henares (250), Villamanta (220), Brunete (197, en dos puntos , Leganés (185), Getafe (162), Alcorcón (130), Boadilla del Monte (125), Sevilla la Nueva (100), Alcobendas (100), Villanueva de la Cañada (89), Collado Villalba (40), Pozuelo de Alarcón (37), Villanueva de Perales (35), Villamantilla (33)y Navalcarnero (18).

La intensa labor desarrollada durante la noche por el dispositivo de extinción ha permitido contener el avance de los frentes activos del incendio forestal y evitar que las llamas alcanzaran el municipio de Valdemaqueda, ha informado la Delegación de Gobierno en Madrid.

Además, según un balance de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en su perfil oficial en redes sociales, son ya más de 56.500 los vecinos confinados por el avance de unas llamas que además obligan al corte de 13 carreteras y por el que cuatro localidades están confinadas. En torno a 3.000 personas se alojan en los 24 puntos de acogida habilitados en 21 localidades de la región.