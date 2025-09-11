El abono transporte en el móvil, previsto para noviembre: se amplía a otros 4.000 voluntarios la prueba piloto

Archivo - Archivo.- Una mujer pasa su billete en el torno del Metro - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El abono transporte en el móvil en la Comunidad de Madrid está previsto que sea una realidad para todos los usuarios en el mes de noviembre, tras la prueba piloto que el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) está llevando a cabo y que ha vuelto a ampliar a otros 4.000 nuevos voluntarios.

En concreto, en una primera fase se activó una prueba piloto con 4.000 usuarios para la digitalización de la tarjeta de transporte público personal, es decir, para que los madrileños puedan llevar el abono en sus dispositivos móviles. Una vez testada y viendo el éxito de la prueba, se abre ahora la inscripción para otros 4.000 nuevos voluntarios.

La nueva herramienta, compatible con dispositivos Android 9.0 o superiores que dispongan de tecnología NFC y Google Wallet, hará posible que los participantes recarguen sus títulos personales y validen como si se tratara del soporte físico.

Por motivos de seguridad y control del fraude, una vez activada la versión virtual, no se podrá utilizar simultáneamente la física, ya que el sistema solo permite una tarjeta activa por usuario.

Todos aquellos interesados en formar parte de esta segunda fase pueden rellenar el formulario que encontrarán en la web del CRTM. Recibirán un correo electrónico con un link de descarga y las instrucciones para empezar a usar la aplicación.

A lo largo de la prueba, el equipo encargado del piloto contactará con el probador para recabar su opinión sobre el funcionamiento de este y una vez terminado ese periodo, podrán seguir utilizando su abono digitalizado.

Está previsto que para el próximo mes de noviembre esté disponible para todos los ciudadanos, han apuntado desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El CRTM lleva ya varios años trabajando en la virtualización de sus sistemas de acceso al transporte público. En 2021 se lanzó la herramienta que permite realizar recargas de la tarjeta desde los teléfonos, sin necesidad de acudir a un punto de venta físico y en noviembre del año pasado se presentó la versión online de la tarjeta multiviajes o no personal para viajar con billetes de diez viajes, el suplemento al aeropuerto o el billete turístico directamente desde el móvil.