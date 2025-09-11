Los viajeros de autobús subieron un 19,4% en julio en Madrid y Metro recibió a un 4,9% más de usuarios

Archivo - Un metro entra por la estación de la línea 6 del intercambiador de Moncloa, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros que optó por los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) subió un 19,4% en el mes de julio y Metro recibió a un 4,9% más de usuarios, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los autobuses de la EMT en la capital registraron un total de 40,69 millones de pasajeros en el séptimo mes del año. En Metro de Madrid, casi 55,02 millones de pasajeros pasaron por el suburbano en el mismo espacio temporal.

En total, en la Comunidad de Madrid 46,18 millones de viajeros usaron el autobús en julio, lo que supone un 17,% más que en el mismo mes del año anterior, en la línea de un ascenso del 8% a nivel nacional. En lo que va de año, la media de crecimiento del transporte urbano en la región ha crecido un 5%.

País Vasco (+12%) y Extremadura (+9,1%) fueron las siguientes comunidades que registraron un mayor aumento del transporte urbano por autobús, frente a subidas más contenidas como las del caso de Cataluña (+1,2%) y Castilla-La Mancha (+3,6).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, más de 447,35 millones de pasajeros utilizaron el transporte público en el séptimo mes del año, un 3,9% más que en julio de 2024. Por segmentos, el transporte urbano ascendió un 6,2% y el interurbano bajó un 0,2%.

En concreto, el transporte urbano fue utilizado por más de 282,01 millones de viajeros en julio, mientras que la movilidad por metro aumentó un 3,4% en tasa anual.

El transporte en ferrocarril de larga distancia de alta velocidad subió el pasado mes de julio un 13,3%, hasta los 4,13 millones de pasajeros, según los datos de Transporte de Viajeros publicada por Estadística.