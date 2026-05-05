Abre el plazo para solicitar las ayudas del programa 'Lánzate' para promover la doble carrera clínica y científica

Archivo - Archivo.- Fachada de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El plazo para solicitar las ayudas del programa 'Lánzate' impulsado por el Gobierno regional para atraer talento investigador a la sanidad pública madrileña y promocionar el desarrollo de la doble carrera clínica y científica de investigadores emergentes estará abierto desde este martes y hasta el próximo día 26.

Dotado con casi un millón de euros, el proyecto está abierto a profesionales que desarrollan su labor en los Institutos de Investigación Sanitaria públicos acreditados; hospitales y centros de salud de Atención Primaria, y otros entes públicos de carácter asistencial adscritos a la Consejería de Sanidad.

La cuantía máxima de la ayuda es de 30.000 euros por proyecto, que deberán tener una duración máxima de dos años, para hacer frente a equipamiento, material fungible, suministros o derechos de propiedad intelectual, según han explicado desde el Gobierno regional.

En concreto, contemplará cuatro modalidades de acceso: proyectos liderados por una persona investigadora principal menor de 45 años; liderados por una persona investigadora principal que se encuentre desarrollando alguno de los programas competitivos de ayudas a investigadores doctores que habilitan para la obtención del certificado R3; liderados por una persona investigadora principal con titulación de Enfermería, y aquellos liderados por una persona investigadora principal en el ámbito de la Atención Primaria.