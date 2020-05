Abren las cocinas de Escuela de Hostelería y del colegio Nuestra Señora de Lucero para dar 2.000 menús sociales diarios

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Las cocinas de la Escuela de Hostelería de la Casa de Campo y del colegio público Nuestra Señora de Lucero de Madrid han reabierto este viernes para ofrecer a los vecinos más necesitados del distrito de Latina unos 2.000 menos sociales diarios.

En objetivo de poner en marcha los fogones de la Escuela de Hostelería es repartir de forma inmediata 300 menús diarios y en el plazo de una semana, entre 900 y mil menús. Su destino son familias con alto grado de vulnerabilidad como consecuencia de la emergencia sanitaria que estamos padeciendo debido a la Covi-19, según el proyecto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Comenzará con 80/100 voluntarios, que son profesores o alumnos de la propia escuela. Estamos hablando de que, en el periodo hasta el 25 de junio, podrán ofrecido entre 18 y 20.000 menús. Este proyecto solidario cuenta con la colaboración de los distritos madrileños de Latina y Moncloa, así como el beneplácito de la Consejería de educación de Comunidad de Madrid.

Además, hoy también ha arrancado la cocina del colegio público Nuestra Señora de Loreto, el más grande del distrito de Latina. Poco después de las 7 de la mañana ha abierto las puertas el centro educativo y llegó a los fogones el conocido chef Chema de Isidro Vázquez, junto su equipo.

En pocas horas han elaborado casi 1.000 menús sociales, que han dado sustento a 400 familias del distrito, lo que repetirán diariamente. Están envasados en un plástico especial que resiste y puede calentarse en horno microndas. Serán distribuidos por diferentes asociaciones, entidades y parroquias del distrito, donde acuden cada día cientos de personas vulnerables a alimentarse.

El proyecto está gestionado por Gastronomía Solidaria y ha sido posible gracias a la colaboración del concejal presidente del distrito de Latina, Alberto Serrano, que ha cedido las cocinas del Colegio Nuestra Señora del Lucero; y también a distintas empresas privadas que han donado alimentos, productos de higiene, material de protección y ayuda logística.

Gastronomía Solidaria forma parte de Turismo Solidario 2020, que nace porque los nace porque los principales agentes y representantes del Sector Turístico madrileño decidieron unir sus fuerzas para colaborar en dar respuesta a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria que actualmente estamos sufriendo. Esta colaboración se canaliza mediante el apoyo a asociaciones sin ánimo de lucro que ya están trabajando sobre el terreno, las cuales trasladan las necesidades a atender.

"La demanda crece y vamos a estar en ello lo que haga falta, 24 horas al día. Esto lo hemos montado en una semana. No podemos permitir que haya hambre en Madrid, no puede producirse una quiebra en nuestro estado de bienestar, y si es importante el combate sanitario, no es menos imprescindible el evitar la hambruna en la ciudad. Es gente que ha perdido su empleo, que no tienen ayuda ni prestaciones, que tienen hijos, que no hay comedores escolares... Toda ayuda es poca", ha manifestado Alberto Serrano, que ha hace un llamamiento a las entidades privadas, supermercados, productores, a donar alimentos.