Absuelto de resistencia a la autoridad y de agredir a un agente a pesar de no declarar en el juicio

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado una sentencia que condenó a un hombre por un delito de resistencia a la autoridad y lesiones graves a un agente de la Policía Nacional ante la ausencia de pruebas de cargo suficientes.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se estima el recurso de apelación interpuesto por un condenado en primera instancia y ahora se le absuelve del citado delito.

La defensa penal ejercida por el despacho penalista Ospina Abogados interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia madrileña tras ser su cliente condenado como autor de un delito de resistencia a agente de la autoridad causando lesiones a un agente de la Policía Nacional.

Eran las 4 de la madrugada de febrero del 2021, cuando el acusado encontrándose en la calle Capitán Blanco Argibay de Madrid fue requerido por los Agentes del Cuerpo Nacional de Policía para que se identificase, emprendiendo entonces una huida a la carrera por la calle Paseo de la Dirección.

Siendo finalmente alcanzado se inició un forcejeo con el agente del Cuerpo Nacional de Policía para no ser detenido, por el cual el policía sufrió diversas lesiones.

El Juzgado de lo penal número 23 de Madrid consideró los hechos como un supuesto de resistencia pasiva grave a la autoridad, calificando de penalmente responsable al autor de las lesiones al agente.

La defensa asistió a su representado, quién se acogió al derecho a no declarar, recordando que esto "no puede implicar la asunción de los hechos por los que se le acusa, fundamentalmente cuando, como en el caso actual, no existen siquiera pruebas de cargo en su contra".

Según la defensa, el testigo principal, y presunta víctima de los hechos, el agente de Policía Nacional manifestó no recordar los hechos, no aportando un solo dato al respecto durante el interrogatorio.

"En ausencia de pruebas de cargo suficientes, no puede integrar el tipo penal por el que se acusa al denunciado", apunta en una sentencia la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, quienes estiman el recurso de apelación interpuesto por Ospina Abogados y revocan la sentencia condenatoria a su cliente.