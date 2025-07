Academia Española de Tauromaquia busca municipio para erigir un toro de 300 metros como gran icono turístico de España

El proyecto, rechazado por Madrid, se financiaría con inversión privada y promete generar beneficios como los de la Torre Eiffel para París

La Academia Española de Tauromaquia ha presentado un ambicioso proyecto arquitectónico para erigir una colosal escultura metálica en forma de toro bravo, de al menos 300 metros de altura, con el objetivo de convertirla en el principal icono turístico de España y uno de los mayores reclamos internacionales de todos los tiempos.

La iniciativa, bautizada como 'El Toro de España', busca dotar al país de una construcción monumental que combine innovación técnica, valor cultural y potencia visual, a imagen de otros grandes símbolos nacionales como la Torre Eiffel en Francia, la Estatua de la Libertad en EE.UU. o el Coliseo Romano en Italia.

Según ha adelantado a Canal 33 TV de Madrid el presidente y fundador de la Academia Española de la Radio y director de Radio España, Jorge Álvarez, el toro estaría ubicado en una localidad española con una alta afluencia de turistas, con el fin de garantizar su viabilidad económica y propiciar, además, el impulso comercial y la generación de empleo en toda la zona.

El monumento aspira a convertirse no solo en una proeza de la ingeniería --por su altura y su forma animal sin precedentes--, sino también en una referencia cultural, al representar al toro como símbolo esencial de la tauromaquia, considerada patrimonio cultural según la Ley 18/2013, de 12 de noviembre.

La cúspide de la escultura estaría ubicada en los cuernos del toro, que funcionarían como miradores panorámicos desde donde se podrían contemplar vistas privilegiadas de toda la ciudad. A sus pies, se instalarían zonas comerciales especializadas en el mundo taurino, con restaurantes, tiendas de recuerdos y espacios culturales.

El proyecto prevé también que la zona donde se ubique el toro se convierta en un espacio turístico integral, con instalaciones culturales, comerciales y de ocio, ligadas al mundo del toro y a la identidad española.

"España no tiene un gran icono material que la represente. Entonces, ¿qué mejor que el toro?. Todos los turistas se llevan una figura del toro cuando vienen a España, la Fiesta Nacional se conoce mundialmente, también en Hollywood y grandes artistas internacionales han estado en nuestras plazas de toros. Hasta Los Beatles cuando llegaron a España tocaron en Las Ventas de Madrid y en la Monumental de Barcelona", ha subrayado Álvarez, quien reivindica que "ningún extranjero rechaza la tauromaquia ni a los toreros" porque, "guste o no, el toro nos representa sobre todo fuera del país".

La Academia Española de la Tauromaquia asegura que la construcción se financiaría exclusivamente mediante inversión privada, sin coste para el erario público. A cambio, los municipios que cedan suelo público participarían en los beneficios económicos derivados del turismo.

Como referencia económica, el proyecto cita la Torre Eiffel, que genera una media de 100 millones de euros anuales solo en entradas. A ello se suma un 25% más en otros servicios, de los cuales el Ayuntamiento de París percibe un 14%.

EN BUSCA DE AYUNTAMIENTO TRAS EL RECHAZO DE MADRID

La Academia ha iniciado contactos con distintos municipios para encontrar la ubicación adecuada. Según ha revelado Álvarez, lo primero que hicieron fue hablar con el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que apoyó el proyecto y les conminó a que contactaran con los ayuntamientos, ya que el suelo es competencia local.

"Entonces, hablamos primero con la capital. Valoraron lo bonito de la idea y apoyan la tauromaquia, pero de momento no contemplan el proyecto. No sabemos las razones", ha afirmado el entrevistado, que no entiende la gran noria que se quiere construir en Madrid o el Cristo gigante en Boadilla del Monte.

"No son ideas innovadoras, ya existen en otros países. El toro gigante sí sería algo único en el mundo y tendría fama internacional", apunta. Por ello, la Academia ha iniciado conversaciones con otros municipios de la Comunidad de Madrid y de toda España.

Además, recuerdan que otros países han levantado en los últimos tiempos grandes edificios como el Burj Khalifa en los Emiratos Árabes (Dubái) o esculturas colosales como el Buda chino del Templo de la Primavera (128 metros de altura), la escultura indonesa de Garuda (121 metros, Indonesia) o diversas representaciones del dios Shiva en Nepal e India.

IMPULSORES DE LA RECUPERACIÓN DE PREMIO NACIONAL DE TAUROMAQUIA

La Academia Española de Tauromaquia fue creada en 2023 a iniciativa de Radio España. La entidad ha recuperado el Premio Nacional de Tauromaquia, eliminado por el Ministerio de Cultura. En la edición de 2024 el premio fue entregado al periodista Miguel Ángel Moncholi en un acto que se celebró en la Real Casa de Correos con motivo del centenario de esta radio.

La entidad espera concretar en los próximos meses un acuerdo con algún municipio para avanzar en los estudios técnicos y de viabilidad del 'Toro de España'. Entre los requisitos, figuran la disponibilidad de suelo y la conectividad con grandes núcleos turísticos.

"El toro sería un punto de atracción que nadie olvidaría. Aporta identidad, cultura, originalidad y una oportunidad de posicionar a España en el mapa turístico mundial con una imagen única", ha concluido Jorge Álvarez.