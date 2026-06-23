Un acertante de Madrid se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones de este martes

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 23 de junio, ha dejado un premio de un millón de euros en la ciudad de Madrid, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código DDT91102, ha sido validado en la Administración de Loterías nº 359 de Madrid, situada en la calle Ginzo de Limia, 54.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 23 de junio, ha estado formada por los números 45, 36, 33, 3 y 46. Las estrellas son 5 y 6. La recaudación ha ascendido a 38.225.640 euros.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 141 millones de euros.