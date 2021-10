Acoso escolar, delitos de odio y ciberpeligros, en el nuevo Plan para la Mejora de la Seguridad en Centros Educativos

El objetivo es sensibilizar y orientar al alumnado sobre aquellos comportamientos que pueden derivar en acciones delictivas o violentas

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha presentado este lunes una nueva edición del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos que se centra, entre otras cuestiones, en combatir y prevenir el acoso escolar, los delitos de odio y los peligros relacionados con Internet y las redes sociales.

En esta ocasión, la actividad ha arrancado formalmente en el CEIP Jaime Vera de la capital con una charla al alumnado de 5º de Primaria por parte de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil sobre los riesgos de Internet y las redes sociales, una de las actuaciones más demandadas seguida de las de acoso escolar.

El Plan se viene desarrollando desde hace 15 años y fue creado en 2006 gracias a la colaboración entre los Ministerios de Educación e Interior.

"La pandemia, que todo lo ha trastocado, rebajó el curso pasado el número de charlas con el alumnado a casi 2.800, frente a las más de 7.600 del curso 2019-20, o las casi 11.000 del curso 2018-19. Estamos seguros de que, tras el Covid, a medida que vayamos recuperando la plena normalidad, habrá muchos más centros que quieran apuntarse a estas actividades, que no podrían llevarse a cabo sin la implicación de la Guardia Civil, la Policía Nacional, y también la Policía Municipal de Madrid, además de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de nuestra Delegación", ha destacado González.

La representante del Gobierno central en Madrid quiere animar a los colegios que reclamen estas charlas porque "alerta a los niños y les da herramientas para manejarse en este nuevo mundo como las nuevas tecnologías, acoso, bandas, con especial incidencia en LGTBI". Según ha explicado, el Plan incide en la educación en los derechos y fundamnetales, que es "fundamental para generar" una sociedad mejor.

"La Educación no cambia el mundo pero sí cambia a las personas que tienen que cambiar el mundo. Tenemos un problema social y tenemos que volver a recuperar el espacio de convivencia y el Madrid de la Convivencia y en eso tenemos que recuperar desde los niños. Han de tener claro que la Policía y la Guardia Civil son sus amigos, son aquellas personas que tienen que acudir cuando tienen problemas. Los niños tienen dos referencias cuando son pequeños, que son su familia y profesores, pero tienen que abrirse a un nuevo mundo que son las FCSE, que son las manos amigos a agarrarse cuando tienen un problema", ha manifestado.

Concretamente, con este Plan Director se busca responder de manera coordinada a las cuestiones relacionadas con la seguridad de niños y jóvenes en la escuela y su entorno, mejorar su conocimiento sobre los recursos policiales para la prevención de la delincuencia y protección de las víctimas, concienciarles de la necesidad de erradicar las conductas violentas del ámbito escolar, fomentar el desarrollo de actitud proactivas en el rechazo y denuncia de estos comportamientos y fortalecer la cooperación entre las autoridades educativas y policiales.

Se trata de contribuir, en definitiva, a formar a los alumnos en el respeto a los derechos y libertades y en los valores de dignidad e igualdad. "Las nuevas tecnologías no son malas, las diferencias sexuales no son malas, lo distinto no es malo de por sí. Lo que hay que hacer es respetar la convivencia y derechos. Por eso es importante este Plan Director", ha dicho.

ACCIONES CONTENIDAS EN ESTE PLAN

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid coordina este Plan Director a través del Área de Alta Inspección de Educación. Los centros educativos de la región tienen a su disposición las acciones contenidas en este Plan, entre las que se encuentran la realización de conferencias, charlas y actividades en los centros escolares dirigidas a los alumnos, y que hacen referencia a cuestiones como las consecuencias del acoso escolar en quienes lo padecen, así como de la responsabilidad de todos de denunciarlo y combatirlo.

También la prevención frente a los riesgos derivados del consumo de drogas y alcohol por menores y jóvenes; los problemas relacionados con bandas juveniles, conductas incívicas y vandálicas, racismo, xenofobia e intolerancia; la violencia sobre la mujer, y también la discriminación por razón de sexo u orientación sexual hacia las personas LGTBI; y la prevención de los riesgos de seguridad asociados a las nuevas tecnologías y al uso de redes sociales.

Otros objetivos de estas actividades son la sensibilización y orientación al alumnado sobre aquellos comportamientos que pueden derivar en acciones delictivas o violentas, fomentando los valores de responsabilidad, igualdad, respeto y convivencia.

También pretenden facilitarles herramientas para la prevención de conflictos y para evitar el riesgo de convertirse en víctimas de determinados delitos (abusos o agresiones sexuales, acoso escolar, acceso a determinados contenidos de Internet, etc; o inculcarles la necesidad de comunicar o solicitar ayuda a los padres y al profesorado respecto de los hechos que se produzcan en el interior o fuera del centro escolar, cuando la gravedad de la situación lo aconseje.

Además, las charlas de este plan pretenden mejorar el conocimiento de los alumnos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el servicio público que prestan a la comunidad y los distintos canales de comunicación con las mismas, así como la confianza en su funcionamiento.

Las acciones cuentan con la colaboración de expertos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, se realizan a petición de los centros educativos, se adaptan a las necesidades de cada centro y contemplan la participación de los alumnos, los profesores y las familias.