Activada la Fase Preemergencia del plan de inundaciones de la Comunidad ante el aviso por lluvias y tormentas

Archivo - Dos personas observan el río Manzanares a su paso por El Pardo, a 21 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha activado para este miércoles la Fase de Preemergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncam) ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias y tormentas.

Desde la ASEM112 han incidido en que siguen "pendientes de la situación meteorológica en la Comunidad de Madrid" y después de que la Aemet haya activado el aviso naranja en el área Metropolitana y Henares, y el aviso amarillo para el resto de la región.

El aviso naranja tendrá una probabilidad del 10 al 40%, mientras que el amarillo en la zona de la Sierra de Madrid y área del Sur, Vegas y Oeste se sitúa entre el 40 y el 70% de probabilidades. Todos los avisos estarán activos de 12 a 22 horas, según ha informado Aemet.

Las tormentas en el área Metropolitana y Henares pueden dejar precipitaciones acumuladas de hasta 30 milímetros en un hora, mientras que en el resto de la región podrán ser de 15 mm. En todos los casos es posibles que las precipitaciones vayan acompañadas de rachas de viento fuertes o muy fuertes, y ocasionalmente granizo.

Ya en la víspera Emergencias Madrid anunció que el Ayuntamiento de la capital había activado el Plan de Actuación de Inundaciones (PAINUNAM) en su nivel operativo 0, fase de Alerta y Seguimiento, ante el aviso de la Aemet.