Activado el aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 38ºC este viernes y sábado en la región

Archivo - Un hombre pasea con paraguas por la Plaza de España, a 16 de junio de 2022, en Madrid (España). La ola de calor continúa avanzando en Madrid con calima y temperaturas, que a primera hora de la mañana, marcaban los 27 grados. Madrid y otras comun - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes y sábado la alerta amarilla por temperaturas máximas que, a excepción de la zona de la Sierra, podrían alcanzar los 38ºC en los últimos coletazos de la cuarta ola de calor en lo que va de verano.

La alerta amarilla para este viernes afectará al conjunto de la Comunidad de Madrid desde las 13 hasta las 21 horas, con máximas de 35ºC en la Sierra de Madrid, 38ºC en el resto de la región e incluso se podrían alcanzar los 39ºC en el Corredor del Henares.

De cara al sábado se prevé el mismo escenario, con una probabilidad de entre el 40 y 70% de que se den las condiciones de peligro bajo por altas temperaturas. Así se llegaría al final de esta nueva ola de calor, aunque los termómetros seguirán rondando los 35ºC el domingo.