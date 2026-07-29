Activado el aviso naranja por altas temperaturas en el sur y amarillo en el resto de la región

Personas afectadas por el calor pasean por Madrid Río, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 2 de "riesgo alto" por calor en la región ante una previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para l - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves por la tarde el aviso naranja por altas temperaturas en el sur de la Comunidad de Madrid, mientras que para el resto de la región estará vigente el aviso amarillo en medio de la cuarta ola de calor del verano.

El aviso naranja estará activo desde las 13 hasta las 21 horas del jueves en la zona Sur, Vegas y Oeste de la Comunidad de Madrid, donde se podrán alcanzar temperaturas de hasta 39ºC. En la Sierra de Madrid el aviso estará activo en las mismas horas ante unos posibles 36ºC, mientras que en el área Metropolitana y Henares podrían alcanzarse los 38ºC.

La Aemet ha confirmado la que es ya la cuarta ola de calor del verano, que en el caso de la Comunidad de Madrid deja ya este miércoles temperaturas cercanas a los 40ºC y que se podría extender al menos hasta el viernes, según las previsiones meteorológicas.