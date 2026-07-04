Activado el aviso naranja este sábado en toda la región por temperaturas que rozarán los 40ºC

Archivo - Una mujer se abanica durante la ola de calor, a 30 de junio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado en toda la Comunidad de Madrid el aviso naranja por altas temperaturas, que rozarán durante la jornada los 40ºC.

El aviso estará activo desde las 13 y hasta las 21 horas, en vista de que se alcancen temperaturas de 39ºC en el área Metropolitana y Henares, así como en las comarcas Sur, Vegas y Oeste de Madrid. Por su parte, los termómetros en la Sierra se quedarán en valores de 37ºC.

Los termómetros se situarán entre los 22ºC y los 39ºC en Madrid; los 20ºC y 40ºC en Alcalá de Henares; los 20ºC y los 40ºC en Aranjuez; los 21ºC y los 38ºC en Collado Villalba; los 21ºC y los 39ºC en Getafe; y los 21ºC y los 39ºC en Navalcarnero.

Las altas temperaturas pondrán hoy en aviso a nueve comunidades autónomas (CCAA). La Aemet avanza que el domingo habrá estabilidad en la Península, con cielos que en líneas generales estarán poco nubosos, despejados o con nubes altas.