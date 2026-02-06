Activado el nivel amarillo por posibles nevadas el sábado en la Sierra y el centro de la región

El centro de Madrid durante el temporal, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región, aunque especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid y tambi - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta de nivel amarillo por posibles nevadas de cara al sábado por la mañana tanto en la zona de la Sierra como en el área Metropolitana y Henares de la Comunidad de Madrid.

El aviso estará activo de 11 a 17 horas en la zona centro de la región, donde se prevén acumulaciones de hasta dos centímetros especialmente en el oeste y norte, aunque Aemet reconoce que es un aviso "de baja probabilidad".

Por su parte, en la Sierra el aviso comenzará también a las 11 horas pero se extenderá hasta las 21, con acumulaciones de hasta 10 centímetros en cotas entre los 1.100 y 1.200 metros de altitud; y acumulaciones de 5 centímetros en cotas de entre 800 y 900.