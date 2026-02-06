Madrid activa el plan de inclemencias invernales aunque en estos momento hay "baja probabilidad" de nieve

Archivo - Personas con paraguas bajo la lluvia durante la llegada de la borrasca ‘Garoé’, a 20 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad activa el plan de inclemencias invernales aunque en estos momento hay "baja probabilidad" de nieve en Madrid de cara a mañana según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha informado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, desde la Escuela de Hostelería de Santa Eugenia.

El Ayuntamiento estará siguiendo la evolución meteorológica a lo largo de la tarde pero, "en todo caso, se tendrán todos los servicios activados por si finalmente se produjera esa situación de posible nevada".

Sanz ha insistido en que en este momento Aemet "habla de una baja probabilidad" de nieve en Madrid ciudad "pero si a lo largo de la tarde se confirmara ese pronóstico los servicios de Medio Ambiente comenzarían a esparcir sal en las calles, también en Calle 30", además de reforzar todos los servicios operativos de seguridad y emergencias, que estarán preavisados.

Si finalmente nevara, aunque "no se habla de una cuantía importante en principio", el Consistorio pide "muchísima precaución" a la ciudadanía, destacando que "se pueden ver complicados algunos desplazamientos".