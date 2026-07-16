Activado nivel 2 del plan INFOMA por un incendio forestal en Lozoyuela que obliga a desalojos preventivos

Archivo - Imagen de archivo de un incendio en Colmenar Viejo - AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha activado la Situación Operativa 1 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA) ante un incendio registrado en el término municipal de Lozoyuela.

El incendio se ha originado sobre las 16.00 horas en una zona de vegetación donde por el momento trabajan 10 dotaciones terrestres y seis medios aéreos de Bomberos de la Comunidad de Madrid en colaboración con Agentes Forestales.

La Situación Operativa 1 se activa ante un incendio forestal que en su evolución pueda afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal y puedan ser controlados con los medios y recursos de la Comunidad de Madrid.

En este nivel operativo la Comunidad de Madrid mantendrá informada a la Delegación del Gobierno. De hecho, el delegado Francisco Martín ha afirmado en sus redes sociales que sigue "con atención" la evolución del incendio, poniendo a disposición "todos los recursos públicos" para atender la emergencia.

Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución y atender a las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias.

Como consecuencia del fuego, la autovía A-1 (Madrid-Burgos) ha sido cortada al tráfico a la altura del kilómetro 69. Más de media hora después, se ha reabierto el carril izquierdo.