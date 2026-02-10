Activado el nivel 0 del Plan de Inundaciones ante la previsión meteorológica y la situación de los embalses de la región

Embalse de Pedrezuela, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España). Cuatro presas del Canal de Isabel II (Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas y Pedrezuela) han abierto compuertas estos días para desembalsar de forma controlada ante la previsión de nuevas l - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha activado este martes su Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Inundaciones (INUNCAM) en situación operativa 0 ante las previsiones meteorológicas y por la situación de los embalses, que ha obligado a la liberación de agua para garantizar la seguridad hidrológica.

Así lo ha anunciado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), que apunta a que la situación operativa 0 del INUNCAM está activa desde las 14.55 horas de este martes "por previsiones meteorológicas, deshielos y desembalses extraordinarios".

La Comunidad de Madrid es desde hace varios días escenario de abundantes precipitaciones, incluso en forma de nieve, derivadas de las sucesivas borrascas que han atravesado en las últimas semanas la península Ibérica.

Esto ha provocado que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) haya declarado la alerta rojo por riesgo de desbordamiento en varios tramos de los prinicpales ríos madrileños, especialmente el Jarama, Alberche y Henares.

Además, los embalses de la región se encuentran al 83% de su capacidad, lo que también ha obligado al Canal de Isabel II a liberar agua de forma extraordinaria a fin de garantizar la seguridad hidrológica.