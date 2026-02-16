Activado el nivel rojo por posibles desbordamientos en cuatro tramos del Jarama y en el Alberche por Aldea del Fresno

El río Alberche a su paso por Aldea del Fresno, a 12 de febrero de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado este jueves los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en cinco tramos del r - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado el nivel rojo por riesgo de desbordamientos en cuatro tramos del río Jarama en la Comunidad de Madrid, así como en el río Albeche a su paso por la localidad de Aldea del Fresno, como resultado de las abundantes precipitaciones de las últimas semanas.

En concreto, se trata de las estaciones de medición situadas entre San Fernando de Henares y Mejorada del Campo y en la propia localidad de San Fernando, donde el caudal además va en aumento; y en Algete y en Titulcia, donde el caudal mantiene una tendencia a la baja.

En la estación Mejorada-San Fernando, el río lleva un caudal medio de 2,46 metros, por encima de los 1,75 que marca el nivel rojo; mientras que en San Fernando se sitúa justo en el límite de los 560,70 metros, de acuerdo con los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la CHT consultados a las 10 horas.

En el punto de medición en Algete, el Jarama lleva un caudal de 2,51 metros, unos centímetros por encima de los 2,15 que marca el nivel rojo; mientras que en Puente Titulcia es de 3,22 sobre los 2,60 que marca el nivel de riesgo. En Aldea del Fresno se ubica 90 centímetros por encima de los 3 metros de máximo.

Además de estas estaciones en riesgo, la del río Henares entre Alcalá y Torrejón se sitúa en nivel naranja aunque con tendencia a la baja; mientras que el Jarama en Valdepeñas se mantiene estable a unos 20 centímetros del nivel rojo. El Manzanares a su paso por Puente de San Fernando, en Madrid, está en aviso amarillo.

EMBALSES AL 86% EN LA REGIÓN

La sucesión de borrascas que durante semanas ha atravesado la península ha dejado en la Comunidad de Madrid abundantes precipitaciones, lo que ha provocado que los embalses del Canal de Isabel II se sitúen al 86% de capacidad, con un total de 816,178 hectómetros cúbicos (hm3) acumulados.

Destacan la presa de El Villar, a un 102% de su capacidad con 22,755 hm3; así como la presa Valmayor, que se sitúa al 97% con 120,537 hm3; y la presa de La Aceña, que se encuentra al 98% de su capacidad máxima con 23,319 hm3. Todos los embalses superan el 70% de su capacidad.

Esta situación ha provocado que el Canal de Isabel II libere agua desde hace días aguas en varias de las presas a fin de garantizar la seguridad hidrológica de la región y de las propias instalaciones. Actualmente diez presas están desembalsando aguas en varios cauces de los ríos madrileños.

En concreto, se trata de la presa de Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar y El Atazar, que derivan sus aguas finalmente al cauce del río Lozoya. Por otro lado, la presa de Pedrezuela envía su agua al río Guadalix.

Asimismo, la presa de El Vado la envía al Jarama; la presa de Manzanares el Real libera agua al río Manzanares; y la de La Jarosa y Navacerrada derivan sus aguas a los cauces homónimos.

Actualmente las presas madrileñas que más agua liberan son las de El Atazar, con 50 metros cúbicos por segundo (m3/S), seguida de la de Puentes Viejas y El Villar, con 40 m3/s cada una.

La CHT ha subrayado que, cuando se declara un aviso por desembalses significativos, se da "conocimiento puntual y de forma inmediata" a las autoridades competentes en protección civil para que puedan evaluar la situación y tomar las medidas oportunas.

En este contexto, ha incidido en que sigue pendiente de las predicciones meteorológicas para los próximos días y de posibles aumentos de caudales. Por todo ello, se recomienda prestar atención a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y a las comunicaciones de las autoridades pertinentes.