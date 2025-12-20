Activado un plan especial de transporte público para la movilidad durante las fiestas navideñas

Miguel Ángel García Martín en el CITRAM. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha activado un plan especial de transporte público de cara a garantizar la movilidad y atender al incremento de la demanda en las fechas navideñas que incluye refuerzos en Metro, EMT y autobuses interurbanos, así como modificaciones en la apertura y el cierre para los días de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha detallado este dispositivo desde el Centro de Gestión del Transportes Público (CITRAM) del Consorcio Regional de Transportes, donde también ha supervisado el primer día de apertura de la Línea 6 de Metro, que recuperaba a partir de este sábado la normalidad tras haber adelantado la fecha 11 días.

Así, a partir de este sábado, el suburbano incrementará hasta un 60% el número de trenes en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10, además de reforzar la presencia de personal en las estaciones más céntricas. En cuanto a los horarios especiales, el 24 terminará a las 22.00 horas, el 25 comenzará a las 8.00 y el 1 de enero a las 7.00.

"Además, vamos también a reforzar con personal en todas las estaciones donde hay más afluencia de pasajeros", ha comunicado García Martín. La estación de Sol permanecerá cerrada en franjas de altas aglomeraciones y durante las celebraciones de preuvas y uvas los días 30 y 31.

Por su parte, EMT reforzará 23 líneas diurnas entre el 22 de diciembre y el 7 de enero en horario de tarde, además de ajustar el servicio nocturno en Nochebuena y Nochevieja. También aumentará la oferta en aquellas zonas afectadas por obras como la A-5 y el intercambiador de Conde de Casal.

El plan contempla también refuerzos específicos para eventos como la San Silvestre, con más frecuencias el 31 de diciembre en la 1, 9A y 10A, y en la Cabalgata de Reyes. Asimismo, se ampliará el servicio de los autobuses interurbanos para atender la demanda en Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz y Navipark, en Móstoles.

REAPERTURA L6 DE METRO

La línea 6 de Metro ha reabierto este sábado tras finalizar casi dos semanas antes los trabajos de remodelación integral en el arco este, entre Legazpi y Moncloa, pasando por Avenida de América. Sin embargo, hasta el martes 23 continuarán operativos los autobuses sustitutivos que han recorrido este tramo en superficie desde el inicio de las obras.

García Martín ha asegurado que "se ha trabajado 24 horas al día, los 365 días del año, para poder abrir la línea 11 días antes". El consejero ha agradecido a los usuarios de Metro la "paciencia que han tenido" durante el transcurso de las obras, que han supuesto una inversión de casi 800 millones de euros.

A lo largo de las fiestas navideñas, la línea tendrá el horario regular del suburbano, pero a partir del 7 de enero, el servicio terminará a las 23.00 horas de domingo a jueves, mientras que viernes y sábados mantendrá su horario habitual. En este periodo nocturno se instalarán las puertas automáticas.

AGOTADAS LAS 200 SECCIONES DE VÍA DE LA L6 PUESTAS EN VENTA

Durante el acto de presentación del dispositivo especial, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local ha anunciado que ya se han agotado las 200 unidades de secciones de vía originales de la Línea 6 que Metro de Madrid puso a la venta el viernes.

Los fragmentos de carril se podían obtener tanto a través de la tienda online oficial como en las estaciones de Ópera, Sol y Plaza de Castilla y en la sede de la compañía metropolitana en la Avenida Príncipe de Asturias de la capital por un precio de 24,95 euros.

"Este gesto demuestra que los madrileños quieren a Metro de Madrid y que, desde luego, no solamente son usuarios, sino que lo quieren llevar hasta su propia casa", ha afirmado García Martín. El consejero ha asegurado que Madrid dispone del "mejor Metro del mundo", y ha recordado que los madrileños "lo califican con un notable alto".