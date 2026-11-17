Archivo - Autobús interurbano en la Comunidad de Madrid. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha activado 27 autobuses interurbanos de refuerzo este martes ante el incremento de viajeros que se registra desde primera hora por la huelga de trabajadores del Grupo Renfe que afecta al servicio de la red de Cercanías de Madrid.

En concreto, el aumento de la demanda en la red de transporte público de la Comunidad se concentra en los autobuses interurbanos y en los principales puntos de conexión con la red ferroviaria.

De esta forma, los principales refuerzos se han concentrado en los corredores de la A-4 y A-42 y de la A-6. En el primero se han dispuesto 14 servicios adicionales, 12 de ellos en las líneas 421, 422, 423 y 426 y otros dos en la línea 461.

Por su lado, en el corredor de la A-6 se han incorporado 13 refuerzos, con servicios adicionales para atender, entre otros puntos, la mayor demanda registrada en el entorno de Villalba.

Según han explicado desde el CRTM, los autobuses interurbanos están registrando una mayor afluencia de viajeros, con vehículos que completan su capacidad en algunos servicios. También se observa un incremento de usuarios en los intercambiadores de transporte.

Cercanías ha advertido del incumplimiento de los servicios mínimos establecidos, lo que está afectando de forma generalizada a la prestación del servicio. Debido a ello, parte de la demanda hacia el resto de la red.

Por su parte, Metro prevé un incremento de la demanda del 5%, respecto a un día habitual por lo que también está reforzando las líneas con más usuarios. Asimismo, se registra una mayor presencia de viajeros en las paradas de EMT y del Tranvía de Parla conectadas con Cercanías.