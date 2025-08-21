Activistas de organización animalista PETA protestan ensangrentados ante la Comunidad reclamando "bomberos y no toreros"

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Activistas de la organización animalista PETA han protestado ante la sede de la Comunidad de Madrid, cubiertos con sangre falsa, reclamando a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "bomberos y no toreros".

Un simpatizante de PETA, con una máscara de su rostro, se ha presentado en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sosteniendo una banderilla sobre un supuesto bombero cubierto de "sangre". A su lado, dos activistas mostraron carteles con el mensaje 'Ayuso: Bomberos sí, toreros no'.

La acción ha tenido lugar tras las recientes huelgas de bomberos, suspendidas temporalmente, colectivo que exige más financiación. "Es vergonzoso que se destinen fondos para apoyar el maltrato animal mientras servicios vitales como los bomberos están sin recursos y pidiendo ayuda", ha afirmado la vicepresidenta de PETA para Europa, Mimi Bekhechi.

"PETA le pide a Ayuso y a los responsables políticos de toda España que dejen de financiar a la agónica industria taurina y que financien a los servicios esenciales que salvan vidas, en lugar de extinguirlas", ha explicado.

La acción también refleja la oposición a las corridas de toros. A principios de este año, organizaciones protectoras de animales en España entregaron 664.777 firmas a la Junta Electoral como parte de la iniciativa ciudadana 'No Es Mi Cultura', que busca derogar la ley de 2013 que declaró a la tauromaquia patrimonio cultural.