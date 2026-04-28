La acusación solicita que se investiga al compañero del policía municipal que asfixió a un magrebí en Torrejón

Archivo - Agentes de la Policía Municipal de Madrid junto a un coche patrulla - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La acusación particular ha solicitado al juzgado que se investigue al compañero del agente de la Policía Municipal de Madrid implicado en la muerte en junio de 2025 de un joven magrebí en Torrejón de Ardoz tras conocerse el resultado de la autopsia definitiva, que concluye que el fallecimiento se produjo por asfixia mecánica en un contexto de homicidio.

Los hechos ocurrieron el 17 de junio cuando un agente estranguló a un joven de origen magrebí de unos 35 años que había intentado robarle el teléfono mientras caminaba por la vía pública de paisano junto a otro compañero.

En un escrito presentado ante el juzgado por la representación de la familia de la víctima, al que tuvo acceso Europa Press, se solicita la declaración como investigado del compañero del policía investigado por supuestamente asfixiar al joven.

El informe forense determina que la causa inmediata de la muerte fue una anoxia derivada de asfixia, producida durante una maniobra de inmovilización en la que el joven fue reducido en posición boca abajo. Las forenses señalan como factores determinantes la compresión torácica, una presa cervical y la posición en decúbito prono.

A raíz de estas conclusiones, la acusación solicita que Pedro Ángel P. C. pase de testigo a investigado, al considerar que existen "sólidos indicios" de su participación directa en los hechos junto a otro implicado, Juan José T. C..

El escrito judicial sostiene que ambos habrían perseguido a la víctima por la vía pública y posteriormente la habrían reducido de forma violenta, inmovilizándola completamente mientras se le aplicaba una maniobra de estrangulamiento que le impidió respirar.

La acusación también destaca la existencia de un vídeo, grabado por un vecino y difundido en medios de comunicación, que recoge parte de la intervención. Según el documento, las imágenes mostrarían cómo la víctima permanece inmovilizada mientras varios testigos alertan del riesgo vital de la situación.

Además, se recoge que durante la intervención se habrían producido expresiones verbales especialmente graves dirigidas a la víctima, lo que, según la acusación, evidenciaría una actitud intencional.

POSIBLE DELITO DE HOMICIDIO O ASESINATO

La representación legal de la familia considera que los hechos podrían encajar en un delito de homicidio doloso o asesinato con alevosía, al entender que la víctima se encontraba en una situación de absoluta indefensión, sin posibilidad de defensa.

También se subraya que uno de los implicados tendría formación como agente policial, lo que, según el escrito, implicaría conocimiento previo del riesgo letal de este tipo de maniobras.

Por todo ello, la acusación ha solicitado al juzgado que se cite a declarar como investigado a Pedro Ángel P. C., con el objetivo de esclarecer su grado de participación en unos hechos que, según el informe forense, resultaron letales.