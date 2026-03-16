Una acusada de quedarse más de 20.000 euros de su pareja tras morir logra aplazar juicio con un informe pericial

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido este lunes el juicio contra una mujer acusada de quedarse más de 20.000 euros de su pareja tras morir, después de que la defensa haya presentado un informe pericial que apuntaría a que las trasferencias bancarias se habrían realizado previamente al fallecimiento del hombre.

Los hechos se remontan a la madrugada del 2 de enero de 2021, cuando el hombre con la que la procesada mantenía una relación desde finales de los años 80 sufrió una caída en el baño de la vivienda que ambos compartían en Villanueva de la Cañada. Ella misma llamó a los servicios de emergencia y realizó trasferencias bancarias en ese momento.

La acusación y la Fiscalía apuntan que la acusada habría realizado un traspaso de dinero de 19.000 euros a su cuenta corriente antes de fallecer su pareja; y más de una hora más tarde, ya con el hombre fallecido, otra transferencia de 21.500 euros. La Fiscalía pide 2 años y 9 meses de prisión y una indemnización de 21.500 euros a las dos herederas del fallecido, hijas de un matrimonio anterior.

LA DEFENSA PRESENTA UN INFORME PERICIAL BANCARIO

Al inicio del juicio, la defensa de la acusada ha presentado un informe pericial sobre las trasferencias bancarias en el que quedaría reflejado que no se puede garantizar la hora exacta de la transferencia bancaria realizada tras el fallecimiento del hombre.

Tanto la Fiscalía como la propia acusación particular han solicitado más tiempo para analizar el escrito y, llegado el caso, que la acusación pueda presentar una réplica. En este punto, el juez ha decretado la suspensión del juicio sin fecha estimada para su reanudación.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que el juicio se trata de un asunto familiar y relacionado con la herencia que reclaman las dos hijas del fallecido, si bien es cierto que la acusada también era heredera y su defensa pide la libre absolución.