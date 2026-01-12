Un acusado acepta 6 años de cárcel tras admitir que mató sin querer a un joven que le iba a vender un móvil

Juicio por el atropello mortal a un joven durante la venta de un móvil - EUROPA PRESS

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un acusado de un atropello mortal a un joven de 26 años durante una operación de compraventa de un móvil ha aceptado una condena de seis años de prisión por un delito de homicidio imprudente al reconocer que lo mató de manera involuntaria.

Los hechos se produjeron el 2 de julio de 2024 en la estación de cercanías del barrio de Santa Eugenia, donde acusado y víctima habían concertado un encuentro. En un momento determinado, cuando el acusado le robó el móvil, la víctima intentó impedir la marcha agarrándose al interior del vehículo y acabó siendo golpeado contra una farola y una señal de tráfico.

Antes de que se iniciara la vista oral, el procesado ha aceptado un acuerdo de conformidad de seis años de prisión por un delito de homicidio imprudente y otro de robo. La petición inicial del fiscal ascendía a quince años de cárcel por un delito de homicidio, han informado fuentes jurídicas.

En el escrito de acusación, el fiscal le imputaba un delito de homicidio doloso y otro de robo con violencia. Asimismo, reclama indemnizaciones para los padres de la víctima y para las aseguradoras afectadas por los daños materiales.

Según el fiscal, los hechos se produjeron pasadas las doce de la noche durante un encuentro concertado para la compraventa de un teléfono móvil. El acusado y la víctima se habrían desplazado juntos en un vehículo hasta una zona cercana a una estación de cercanías, donde supuestamente se iba a cerrar la operación.

Durante la negociación, el acusado habría aprovechado un descuido para introducirse en el coche y huir sin pagar el dispositivo. La víctima, al percatarse, intentó impedir la marcha agarrándose al interior del vehículo.

La Fiscalía sostiene que el acusado, lejos de detenerse, dirigió el coche de forma deliberada contra varios elementos de la vía pública con el objetivo de que la víctima se soltara, aceptando el riesgo de que esa maniobra pudiera causarle la muerte. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió lesiones internas de extrema gravedad que provocaron su fallecimiento casi inmediato.

Tras el atropello, el acusado habría continuado la huida a gran velocidad, colisionando con varios vehículos estacionados y abandonando posteriormente el coche para escapar a pie con el teléfono móvil.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita una pena total de 15 años y seis meses de prisión, al considerar que concurren un delito de homicidio y otro de robo con violencia.