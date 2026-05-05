Un acusado de arrastrar con el coche y dejar morir a su pareja alega que fue "simplemente un accidente"

Juicio por el asesinato de una mujer - EUROPA PRESS

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La defensa de un acusado de asesinar en septiembre de 2024 a su pareja, a quien arrastró varios metros con el coche y dejó morir después de frenar en seco, ha defendido en el juicio que se trató "simplemente de un accidente" a raíz de un ataque de celos de la fallecida frente a una grabación de un testigo que captó lo ocurrido.

El juicio ha arrancado esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid con la selección del jurado popular y la exposición previa de las partes. El acusado declarará el 13 de mayo una vez que se practique la prueba del juicio oral.

El fiscal solicita 28 años de prisión para el procesado por un delito de violencia física y psíquica habitual, un delito de conducción temeraria y un delito de asesinato. La Comunidad de Madrid le acusa de un delito de asesinato, conducción temeraria y maltrato habitual, con las agravantes de parentesco y de violencia de género.

La acusación particular eleva la petición de pena al incluir en la calificación jurídica un delito de maltrato físico y otro de conducción bajo los efectos de las drogas.

En su informe previo, la fiscal ha destacado que existen "suficientes indicios" de un contexto previo de maltrato, subrayando que la víctima el día de los hechos se agarró a la puerta del vehículo de manera instintiva al iniciar el acusado la marcha.

Según ha dicho, el procesado la arrastró durante varios metros, realizando giros bruscos y frenando en seco, lo que provocó que saliera despedida. El acusado abandonó el lugar sin prestarle auxilio, siendo otras personas quienes alertaron a la Policía. La fiscal señala como principal prueba de cargo la grabación de un testigo que captó los hechos desde una ventana.

RECHAZO DE UN PACTO

La abogada de la familia ha destacado que lo ocurrido es "muy grave" y que "ningún dinero lo va a pagar", recalcando que la familia quiere que se haga justicia. Esta parte rechazó un acuerdo de conformidad por un delito de homicidio imprudente y una indemnización de unos 40.000 euros.

Por su parte, la defensa se ha opuesto a que haya un dolo eventual, es decir, que el procesado tuvieran intención de matar. Además, ha recalcado que no había denuncias previas de la víctima de maltrato, destacando que ésta sufría "celos enfermizos".

"En un ataque de celos, ella no quería que saliera de su vida. Y esta persona se subió al capó durante 50 metros, chillando; para, para. Ella quería entrar en su vida y que no se escapara", ha señalado. Tras ello, ha dicho que la mujer cogió la puerta del copiloto para que no se fuera y dio un brinco para subir al vehículo, saliendo despedida tras frenar su cliente.

"No hay asesinato, no hay homicidio. Esta persona estaba en situación de pánico y quería huir. Y él se fue. No hay ni homicidio imprudente", ha reseñado el letrado, indicando que es "simplemente un accidente y que ese desenlace fatal salió de la víctima.

A petición de este abogado, un técnico de cine que habría trabajado con Pedro Almodóvar analizará en el juicio la secuencia del vídeo grabado. Además, comparecerán psiquiatras y psicólogos que demuestren su teoría de celos.

HECHOS JUZGADOS

Según el relato de los hechos, la pareja mantuvo una relación durante aproximadamente un año marcada por un control constante por parte del acusado. Durante ese tiempo, la víctima habría sufrido episodios reiterados de dominación, humillación, amenazas y agresiones físicas en el ámbito doméstico.

El episodio más grave tuvo lugar la tarde del 2 de septiembre de 2024. Tras una discusión, el acusado abandonó el domicilio y se dirigió a su vehículo. La víctima lo siguió e intentó detenerlo situándose frente al coche.

En ese momento, el hombre abrió la puerta del copiloto, lo que hizo pensar a la mujer que podía subir. Sin embargo, de forma repentina, inició la marcha a gran velocidad mientras ella quedaba colgada de la puerta.

De acuerdo con la acusación, el conductor realizó maniobras bruscas, incluyendo volantazos y circulación sobre la acera, hasta frenar en seco, lo que provocó que la víctima saliera despedida y se golpeara gravemente en la cabeza. El acusado abandonó el lugar sin prestarle auxilio.

La mujer sufrió múltiples lesiones y un traumatismo craneoencefálico severo que derivó en muerte encefálica al día siguiente, 3 de septiembre. La investigación sostiene que el acusado actuó con intención de causar la muerte o, al menos, aceptando esa posibilidad.

El acusado fue detenido el mismo día de los hechos y permanece en prisión provisional desde el 5 de septiembre de 2024 por decisión judicial.

La víctima deja dos hijos menores de edad, además de padres y hermanos, quienes han reclamado indemnizaciones por los daños sufridos. La compañía aseguradora del vehículo ha consignado cantidades superiores a los 380.000 euros como parte de la responsabilidad civil.