El acusado de atropellar a su mujer en la A5: "Llevaba dos días de fiesta"

La hermana de la víctima declara que el acusado sacó un cuchillo después del atropello y les amenazó

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El acusado de atropellar a su mujer en la A-5 y dejar su cadáver en la cuneta en marzo de 2018 ha reconocido en su declaración en el juicio que se celebra en la Audiencia de Madrid que "llevaba dos días de fiesta" consumiendo drogas y alcohol, manifestando que cuando la atropelló no era consciente de lo que había hecho.

Amador M. se enfrenta a una petición fiscal de 39 años de cárcel por un delito de asesinato. El abogado defensor solicita que se le condene a tres años de cárcel por homicidio imprudente grave, mientras que la abogada de la acusación particular eleva la petición a 30 años de prisión por asesinato y 14 años por el intento de homicidio de su cuñado.

Los hechos se produjeron la noche del 23 de marzo de 2018 cuando regresaban en vehículo junto a varios familiares de la fallecida de un cumpleaños en Ventas de Retamosa (Toledo). En un momento determinado y tras insultarla, según el fiscal, la atropelló "acelerando y dando marcha atrás con gran virulencia".

Frente a la versión de la Fiscalía, el acusado ha relatado que su mujer y él eran "el uno para el otro", explicando que cuando se produjeron los hechos estaba fugado de un permiso carcelario de la condena que cumplía por un intento de homicidio.

"Ella me pedía que no regresase a prisión porque estaba muy solita y muy falta de mi cariño. La vi muy mal de moral y por eso no volví", ha narrado.

En cuanto a lo sucedido, Amador estuvo de fiesta dos días tomando diferentes tipos de drogas. "Me paré en el arcén porque se me cerraban los ojos, llevaba dos días de fiesta. Me puse a vomitar, dije que llamasen para que viniesen a buscarnos. Arranque el coche y pregunte ¿pero viene alguien o no? Yo no vi a mi mujer delante, le dije que saliese por el otro lado del coche por si la atropellaban", ha relatado.

Tras arrancar, asegura que no sintió nada y echó "para adelante y para atrás". "No les veo. Me quedé como inconsciente", ha agregado el acusado, quien desde entonces lleva con tratamiento psiquiátrico.

"Si yo veo el cuerpo de mi mujer en la calzada ... Yo soy un humano, por favor, soy una persona humana, llevábamos 23 años juntos. Llamé a mi suegra a ver si había llegado mi mujer", ha asegurado tras ser preguntado por qué dejó el cuerpo en la cuneta.

Una versión muy diferente ha dado la hermana de la víctima, quien el día de los hechos iba en el vehículo junto a su marido. Así, ha relatado llorando que su cuñado iba muy rápido y le dijeron que parase el vehículo, por lo que les increpó que si no se mataban de un golpe, les iba a matar.

Una vez que paró en el arcén, su hermana salió del coche y se cayó, levantándose en seguida. Fue entonces cuando el acusado la arrolló y tras ello, salió del coche con un cuchillo. La mujer y su marido huyeron del lugar.